В Сенаті припинили просування законопроєкту Грема про санкції проти Росії: що сталося

Рішення називають тимчасовим — оскільки Трамп зробив заяву з цього приводу

В Сенаті США припинили просування законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, в якому передбачаються санкції проти Росії та покарання для покупців російських енергоресурсів. Втім, запевняється, що це тимчасове рішення, яке пов'язане із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на заяву лідера республіканської більшості в Сенаті Джона Туна. Сенатор сказав журналістам, що заява Трампа щодо 50 днів для Росії на досягнення мирної угоди відображає бажання президента діяти у питанні санкцій самостійно.

"Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні на переговорах для просування законопроєкту, тоді ми зробимо це. Ми будемо готові", — сказав він, коментуючи долю законопроєкту.

При цьому автори законопроєкту, сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, підтримали ідею Трампа, що тарифи у 500% не потрібні. За словами Трампа, тарифи у 100%, запропоновані президентом, виконають цю ж функцію, сенатори із ним погодилися.

"Остаточним молотом, який покладе край цій війні, стануть тарифи проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеві російські нафту і газ. Мета не в тому, щоб збільшити тарифи та санкції — мета в тому, щоб змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів", – сказано у спільній заяві Грема та Блюменталя.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння на приблизно 10 млрд доларів, більша частина з цього обсягу піде Україні. Крім того, на Росію та країни, які купують російські енергоресурси, або надають Росії допомогу, чекають величезні тарифи, якщо Кремль не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Також раніше стало відомо, що Трамп вперше за час другої каденції планує надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадщину" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.