Рютте підтвердив наміри Трампа озброїти Україну: "Це справедливо"

Рютте додав, що в НАТО планують постачати озброєння Україні у рамках пакетів військової допомоги

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує озброїти Україну. Американський лідер був вкрай розлючений поведінкою російського правителя Володимира Путіна. Вимогу Білого дому до Альянсу оплачувати озброєння Україні генсек НАТО назвав справедливою.

Про це Рютте заявив в інтерв'ю Fox News. За його словами, ще минулого тижня під час телефонної розмови Трамп сказав, що в нього є бажання втрутитися в ситуацію, яка склалася в Україні.

"Минулого четверга мені зателефонував президент Трамп і сказав: "Марку, ми дійсно хочемо збільшити підтримку України в питанні постачання зброї". А сьогодні вранці я був у Білому домі, і він сказав, що, коли йдеться про санкції, нам, очевидно, потрібно зробити наступний крок зараз", – розповів генсек.

Рютте додав, що в НАТО планують постачати озброєння Україні у рамках пакетів військової допомоги. При цьому вимогу Трампа платити за постачання Рютте оцінив, як цілком справедливу.

"Я вважаю, це справедливо", – зазначив він.

Також генсек НАТО звернувся до лідерів тих країн, які все ще ведуть торгівлю з Кремлем. Він закликав їх зателефонувати Путіну та змусити його погодитися на укладення мирної угоди до того моменту, коли набудуть чинності санкції проти покупців російських енергоресурсів, тобто протягом наступних 50 днів.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп заявив, що США та НАТО досягли угоди про постачання зброї Україні коштом Європи. Відомо, що США збираються через НАТО продати озброєння на приблизно 10 млрд доларів, більша частина з цього обсягу піде Україні. Крім того, на Росію та країни, які купують російські енергоресурси, або надають Росії допомогу, чекають величезні тарифи, якщо Кремль не піде на дипломатичне врегулювання протягом 50 днів.

Також раніше стало відомо, що Трамп вперше за час другої каденції планує надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть із фонду президентських повноважень (PDA), у якому залишилися мільярди доларів, отримані Трампом у "спадщину" від його попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена.

Німеччина планує посилити протиповітряну оборону Україну, придбавши два комплекси протиповітряної оборони Patriot в США за власні кошти, оскільки німецькі Patriot Київ не отримає – у Берліна їх залишилося лише шість. Угода, яку Берлін планує укласти зі Сполученими Штатами, дозволить передати їх Збройним силам України.