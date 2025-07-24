"Це його право": у Білому домі пояснили, чому Трамп хоче керувати санкціями проти Росії

Трамп планує залишити за собою право одноосібно впроваджувати, або скасовувати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп хоче залишити за собою усі рішення щодо запровадження санкцій проти Росії. Він не збирається відмовлятися від цієї вимоги, оскільки "це його право".

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу. Представники ЗМІ попросили її прокоментувати те, що сенатори-республіканці відмовилися від ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії.

"Президент дуже тісно спілкувався зі своїми друзями в Сенаті, зокрема – із сенатором Ліндсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він – головнокомандувач і президент не просто так", – заявила Левітт у відповідь.

За її словами, Трамп нібито "був глибоко залучений у цей конфлікт". Конфліктом вона назвала повномасштабну війну в Україні. Тому, додала Левітт, Трамп хоче, коли йдеться про будь-які рішення щодо санкцій проти Росії, "залишити за собою ці повноваження", оскільки, мовляв, "це його право".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США Дональд Трамп 14 липня встановив 50-денний термін для Росії, щоб домовитися щодо війни в Україні. Так він дав зрозуміти, що готовий до переговорів, але після завершення цього періоду перейде до жорсткіших дій.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у своєму профілі в X відреагував на заяву Дональда Трампа про ультиматум і зазначив, що Москві варто поцікавитися у Тегерана, що може статися на 51-й день. Зі свого боку, в Кремлі насміхаються з погроз Трампа з приводу тарифів і санкцій. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що це вже проходили.