Трамп заявив, що помирив ще дві країни. Які результати насправді

Без погроз не обійшлося

Президент США Дональд Трамп взявся мирити Таїланд та Камбоджу, між яким спалахнула війна. Він пригрозив розривом торгових відносин.

Відповідний пост Трамп опублікував у мережі Truth Socia. За його словами, він вже поговорив з прем'єр-міністром Камбоджі про припинення війни з Таїландом.

"Я телефоную виконувачу обов'язків прем'єр-міністра Таїланду, щоб також попросити про припинення вогню та ЗАКІНЧЕННЯ війни, яка зараз триває. За збігом обставин, ми зараз ведемо торгівлю з обома країнами, але не хочемо укладати жодної угоди з жодною з них, якщо вони воюють. І я їм про це сказав!", — наголосив Трамп.

Допис Трампа

Він додав, що розмова з Таїландом почнеться найближчим часом. Водночас Камбоджа очікує повторного дзвінка щодо припинення війни та вогню.

"Я намагаюся спростити складну ситуацію. У цій війні гине багато людей, але вона дуже нагадує мені конфлікт між Пакистаном та Індією, який тоді вдалося зупинити", – додав президент США.

Згодом Трамп заявив, що обидві сторони виявили бажання припинити вогонь. Однак коли це станеться і як вирішуватиметься війна — невідомо. Водночас, за даними The Nation, Таїланд та Камбоджа тимчасово припинили бойові дії в прикордонних районах через зливи.

Допис Трампа

Нагадаємо, що, на думку експосла України у США Валерія Чалого, Трамп використає війну в Україні у власних цілях.

Раніше "Телеграф" розповідав, якого числа спливає термін ультиматуму Трампа і чим лякають Росію.