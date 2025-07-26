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Трамп заявив, що помирив ще дві країни. Які результати насправді

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Трамп взявся мирити Камбоджу та Таїланд Новина оновлена 26 липня 2025, 19:22
Трамп взявся мирити Камбоджу та Таїланд. Фото facebook.com/DonaldTrump

Без погроз не обійшлося

Президент США Дональд Трамп взявся мирити Таїланд та Камбоджу, між яким спалахнула війна. Він пригрозив розривом торгових відносин.

Відповідний пост Трамп опублікував у мережі Truth Socia. За його словами, він вже поговорив з прем'єр-міністром Камбоджі про припинення війни з Таїландом.

"Я телефоную виконувачу обов'язків прем'єр-міністра Таїланду, щоб також попросити про припинення вогню та ЗАКІНЧЕННЯ війни, яка зараз триває. За збігом обставин, ми зараз ведемо торгівлю з обома країнами, але не хочемо укладати жодної угоди з жодною з них, якщо вони воюють. І я їм про це сказав!", — наголосив Трамп.

Допис Трампа
Допис Трампа

Він додав, що розмова з Таїландом почнеться найближчим часом. Водночас Камбоджа очікує повторного дзвінка щодо припинення війни та вогню.

"Я намагаюся спростити складну ситуацію. У цій війні гине багато людей, але вона дуже нагадує мені конфлікт між Пакистаном та Індією, який тоді вдалося зупинити", – додав президент США.

Згодом Трамп заявив, що обидві сторони виявили бажання припинити вогонь. Однак коли це станеться і як вирішуватиметься війна — невідомо. Водночас, за даними The Nation, Таїланд та Камбоджа тимчасово припинили бойові дії в прикордонних районах через зливи.

Допис Трампа
Допис Трампа

Нагадаємо, що, на думку експосла України у США Валерія Чалого, Трамп використає війну в Україні у власних цілях.

Раніше "Телеграф" розповідав, якого числа спливає термін ультиматуму Трампа і чим лякають Росію.

Теги:
#США #Таїланд #Камбоджа #Війна #Дональд Трамп