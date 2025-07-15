Меланія Трамп стала головним союзником України у США: розкрито секрет її "нелюбові" до Росії

Меланія Трамп стала мостом між Зеленським і Білим домом

У Зеленського з'явився неочікуваний союзник у Вашингтоні — дружина американського президента Меланія Трамп. Уродженка Словенії, найбільш проєвропейської країни колишньої Югославії, регулярно нагадує чоловікові про жертв російських ударів по українських містах.

55-річна перша леді чинить на главу держави значно більший вплив у питаннях зовнішньої політики, ніж передбачали експерти. Про це пише The Times.

Підтримка України з боку першої леді не дивна, адже вона виросла в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували. Раніше перша леді не раз висловлювала повагу до Рональда Рейгана, президента, який переміг у холодній війні.

Як у колишній Югославії ставилися до Росії

Ставлення до Росії в Югославії завжди було неоднозначним. Країна розірвала відносини з Радянським Союзом ще 1948 року після конфлікту Тіто зі Сталіним. Хоча Сербія традиційно мала тісніші зв'язки з Москвою через православ'я, Словенія як найзахідніша республіка з австрійським минулим завжди орієнтувалася на Європу, а не на Росію. Після розпаду Югославії вона одразу обрала європейський шлях розвитку.

Нині рідна для Меланії Словенія повністю підтримує Україну, а місцеві жителі переживають через потенційне згортання американської військової підтримки.

Меланія регулярно нагадує Трампу про наслідки російських ударів

"Я приходжу додому, кажу першій леді: 'Я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова'. А вона відповідає: 'О, справді? Щойно вдарили по черговому місту'", — розповів сам Трамп у понеділок в Овальному кабінеті. Це сталося напередодні рішення про постачання ракет Patriot для України.

"У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, коли справа доходить до того, щоб донести свою точку зору", — пояснює біографиня Меланії Мері Джордан. Різкий контраст у поглядах подружжя проявився в лютому 2022 року, коли Трамп назвав Путіна "генієм", а Меланія засудила "жахливе" вбивство мирних жителів.

"Трамп особливо прислухається до людей, які йому дуже близькі. І особливо якщо їхнє прізвище — Трамп", — резюмує експертка. Попри армію радників з національної безпеки, саме дружина може бути найвпливовішим голосом у питанні підтримки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці бурхливо відреагували на заяви Трампа. Ми зібрали найкращі меми.