Україна має лише двох союзників у США: меми про Меланію Трамп не вщухають

Наші громадяни ласкаво називають її мамою і, здається, обожнюють її всім серцем

Після розповіді Дональда Трампа про постійні нагадування його дружини Меланії про бомбардування України з боку росіян пройшла більше ніж доба. Проте українці ніяк не можуть заспокоїтись – вони продовжують публікувати все нові та нові меми та жарти.

"Телеграф" зібрав найкращі зразки народної творчості із цього приводу. Дружину Дональда Трампа вже назвали "нашою козачкою".

Українці зазначають, що наша країна має лише двох союзників – нейромережу Ілона Маска Grok і першу леді США Меланія Трамп.

На думку інтернет-користувачів, Україну справді врятує жінка. Але це буде не Юлія Тимошенко чи Свириденко, а Меланія Трамп. У коментарях її вже називають "матір’ю" та "нашою козачкою".

Українці жартують, що якби не дружина, яка не дивиться РЕН-ТВ, то голова Білого дому не знав би новин.

Що розповів Трамп

Перша леді США Меланія Трамп неодноразово нагадувала президентові США про те, як росіяни бомбардують Україну. Зазвичай це відбувалося після його розмов із Володимиром Путіним. Про це Трамп розповів під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте у Вашингтоні. Саме їй вдалося донести до Трампа, що слова Путіна нічого не означають, хоча розмови завжди відбуваються у позитивному ключі.

"Я приходжу додому, говорю першій леді — знаєш, я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова. А вона каже: "Правда? Вони щойно атакували ще одне місто", — розповів президент США.

Раніше ми писали, чому Меланія Трамп стала головним союзником України у США. Підтримка Києва з її боку не дивна, адже вона виросла у колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували. Раніше перша леді не раз висловлювала повагу до Рональда Рейгана, президента, який переміг у холодній війні.