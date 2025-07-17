Не тільки Меланія: хто змусив Трампа змінити своє ставлення до Росії

За даними інформованих джерел, першу скрипку у цьому питанні зіграв Кіт Келлог

Коли Дональд Трамп оголосив про масштабний пакет антиросійських санкцій та постачання зброї Україні, це застало світ зненацька. Виступаючи в Овальному кабінеті, президент США пообіцяв відправити до Києва військову техніку на мільярди доларів і пригрозив запровадити 100-відсоткові мита для російських торгових партнерів, якщо Володимир Путін не підпише мирну угоду про припинення війни протягом 50 днів.

Різкий поворот у політиці, про який було оголошено в тій же кімнаті, де всього п’ять місяців тому Трамп розкритикував Зеленського, був приписаний розчаруванню президента мілітаристською політикою Путіна, пише британське видання The Telegraph.

Однак за лаштунками яструби-республіканці вже кілька місяців працюють над тим, щоб підштовхнути його до зайняття жорсткішої позиції щодо Москви. Про це журналістам повідомили три джерела у Конгресі.

Генерал Келлог переграв магната нерухомості Віткоффа

"Центральною фігурою в цих зусиллях був генерал Кіт Келлог, спецпредставник Трампа в Україні та Росії, якого, мабуть, усунули від переговорів на користь Стіва Віткоффа, мільярдера, який заробив на нерухомості та не має жодного попереднього дипломатичного досвіду", — йдеться у публікації.

Попри те, що Келлог продовжував виконувати функції посередника у відносинах з Україною, у лютому його було усунуто від прямих переговорів між офіційними особами США та Москвою.

Тим часом Віткофф продовжував зустрічатися з Путіним віч-на-віч чотири рази, попри те, що в інтерв’ю Такеру Карлсону він не зміг згадати назви українських територій, про які вів переговори, зазначає видання.

Ситуація почала змінюватися в останні тижні, коли основну увагу громадськості щодо підтримки України було зосереджено на сенаторі-республіканці Ліндсі Гремі. Яструб щодо Росії, у травні він відвідав Київ і висунув законопроєкт про санкції, який назвали "кувалдою" проти Путіна.

"Однак, оскільки переговори зайшли в глухий кут, а Путін розганяє військову машину, завдаючи найбільш руйнівних ударів по українських містах з часів початку повномасштабного вторгнення Росії, вважається, що тонка робота генерала Келлога підштовхнула Трампа до більш жорсткої лінії щодо Москви", — йдеться в матеріалі.

Дипломатичне джерело додало, що генерал Келлог "взяв на себе важливішу роль в останні кілька тижнів", тоді як Віткофф зав’яз у ядерних переговорах з Іраном.

Помічник конгресмена повідомив журналістам, що Келлог "останнім часом набирає сили". "Він і [Марко – ред.] Рубіо просувають новий підхід", – сказав співрозмовник.

Близькі стосунки "Маленького Марка" із Трампом зіграли свою роль

Говорять, що ще одним головним ініціатором рішення Трампа "зняти оксамитову рукавичку" є Марко Рубіо, його державний секретар та колишній претендент на посаду лідера Республіканської партії, якого президент назвав "Маленьким Марком".

"Будучи давнім яструбом у зовнішній політиці, який колись називав Путіна "гангстером", "бандитом" і "військовим злочинцем", Рубіо з моменту вступу на посаду зайняв помітно більш примирливу позицію щодо Москви", — йдеться у статті.

За словами одного з джерел у Конгресі, тісні відносини Рубіо з президентом дозволили йому втрутитися, коли Путін останніми тижнями посилив свої атаки, здійснюючи до 1000 ракетних та безпілотних ударів на день.

"Багато хто з нас вважав, що росіяни завжди будуть усе псувати. Наша тактика полягала в тому, щоб не заважати та дозволити росіянам нагадати нам, чому це відбувається. Вони завжди заходять занадто далеко", — сказав помічник конгресмена.

Меланія — дика карта

І ось з’являється несподіваний поворот: Меланія чи агент Меланія Трампенко, як її тепер називають деякі в Україні Під час пресконференції в Овальному кабінеті з генсеком НАТО Марком Рютте пан Трамп заявив, що його дружина допомогла йому змінити свою думку.

"Я приходжу додому і говорю першій леді: я сьогодні розмовляв з Володимиром. У нас була чудова розмова. Вона сказала: "Правда? Ще одне місто щойно зазнало удару", — заявив Трамп журналістам, представляючи свій план щодо постачання зброї та нових санкцій.

Раніше ми розповідали, що Меланія, яка виросла за залізною завісою у колишній Югославії, була більшою прихильницею України, ніж президент США. Крім того, їй приписують вплив на нього у питанні жорсткої політики щодо мігрантів.