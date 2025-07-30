Трамп провів на полі для гольфу дивний "ритуал" і насмішив мережу (відео)

Європейським комахам американський президент, напевно, чимось не сподобався

Президент США Дональд Трамп у перервах між довершенням світу любить провести час за простими радощами, на кшталт гри в гольф. Однак у коротких паузах між перемогами можуть статися курйозні ситуації.

Наприклад, під час нещодавньої гри у Шотландії, яку показали в ефірі Fox News, Трамп почав дивно розмахувати руками. Через це користувачі мережі припустили, що він проводить певний ритуал.

Швидше за все, американський президент просто зіткнувся з настирливою комахою і намагався від неї відмахнутися.

Але в автора telegram-каналу "Останній капіталіст" Валентина Краснопьорова була інша думка. Він наклав на відеоряд звукову доріжку зі словами молитви Моноліту із вигаданого всесвіту S.T.A.L.K.E.R.

Як відомо, у всесвіті "Сталкера" угруповання "Моноліт" відрізняється релігійним фанатизмом і ворожістю до всіх інших фракцій. В іграх серії "монолітівці" поклоняються кристалу позаземного походження, який випромінює психічні сигнали, чим здатний повністю підкоряти людей своїй волі.

У мережі ж над незручною ситуацією Трампа лише посміялися.

Як повідомлялося раніше, журналісти давно спостерігають за іграми Трампа і встигли підловити його на шулерстві. Наприклад, під час однієї з ігор його помічник дбайливо поклав запасний м’яч ближче до лунки, щоб американський президент міг похвалитися майстерною грою.