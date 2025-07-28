Дональд-шалун: наймогутнішого старого у світі спіймали на мухлюванні під час гри в гольф

Відео вже завірусилось у мережі

Президента США Дональда Трампа звинувачують у шахрайстві під час гри у гольф. Він нібито порушив правила та цей момент потрапив на відео.

Про це пише Daily Mail. Зазначається, що у мережі з'явилось відео однієї з гри у Шотландії.

"Камера зафіксувала момент, коли один з кедді в партії Трампа вирішив допомогти йому більше, ніж дозволено", — йдеться у матеріалі.

На кадрах видно, як спочатку президент США під'їхав на гольф-карі ліворуч від фервею в Тернберрі, перед ним був бункер, а ліворуч – легкий костриць. Потім повз пройшло два кедді і один з них зупинився. Він нахилився і кинув Трампу м'яч.

"Трамп вийшов зі свого гольф-кару з ключкою в руках і підійшов до м'яча, що впав, ніби намагаючись його вдарити. Відео зупиняється перед тим, як він робить замах", — пише видання.

Трамп на полі для гольфу

М'яч, який подали

Додамо, що нещодавно кінозірка Семюел Л. Джексон вже звинувачував Трампа в шахрайстві, коли пара разом зіграла раунд. На запитання, хто кращий у гольфі, актор "Кримінального чтива" відповів: "О, я точно. Я не мухлюю".

У 2019 році спортивний журналіст Рік Рейлі заявляв, що Трамп зробив другу спробу кидка без поважної причини та приписав собі кидки інших гравців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Білому домі назвали ймовірного наступника Трампа.