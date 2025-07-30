Трамп провел на поле для гольфа странный "ритуал" и насмешил сеть (видео)

Европейским насекомым американский президент наверняка чем-то не понравился

Президент США Дональд Трамп в перерывах между вершением судьбы мира любит провести время за простыми радостями, вроде игры в гольф. Однако в коротких паузах между победами, могут случиться курьезные ситуации.

Например, во время недавней игры в Шотландии, которую показали в эфире Fox News, Трамп начал странно размахивать руками. Из-за этого пользователи сети предположили, что он проводит некий ритуал.

Скорее всего, американский президент просто столкнулся с назойливым насекомым и пытался от него отмахнуться.

Но у автора telegram-канала "Последний капиталист" Валентина Красноперова было другое мнение. Он наложил на видеоряд звуковую дорожку со словами молитвы Монолиту из вымышленной вселенной S.T.A.L.K.E.R.

Как известно, во вселенной "Сталкера" группировка "Монолит" отличается религиозным фанатизмом и враждебностью ко всем остальным фракциям. В играх серии "монолитовцы" поклоняются кристаллу внеземного происхождения, который излучает психические сигналы, чем способен полностью подчинять людей своей воле.

В сети же над неловкой ситуацией Трампа лишь посмеялись.

Как сообщалось ранее, журналисты давно наблюдают за играми Трампа и успели подловить его на шулерстве. Например, во время одной из игр его ассистент заботливо положил запасной мяч поближе к лунке, чтобы американский президент мог похвастаться мастерской игрой.