Переводчик не нужен? Экс-советник предупредил Трампа об уловке Путина на переговорах

У Путина будет вдвое больше времени на ответы

В ходе запланированной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске российский диктатор будет имуть существенное преимущество над американским лидером, поскольку знает английский язык на достаточно высоком уровне. Но при этом не откажется от услуг переводчика.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал советник президента США по национальной безопасности (2018-2019) Джон Болтон. Он объяснил, зачем это хозяину Кремля.

По его словам, Белый дом подтвердил, что общение Трампа с Путиным начнется лицом к лицу только с переводчиками, а затем будет более широкая встреча.

— Но двусторонняя встреча, думаю, продлится долго. Когда мы встречались в 2018 году в Хельсинки, после этого был обед с двумя делегациями — лидерами и четырьмя-пятью людьми с каждой стороны. Он начался очень поздно, потому что общение один на один длилось слишком долго, — объясняет экс-советник президента США.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать тот факт, что Путин владеет английским.

— На встречах со мной он исправлял российского переводчика, который неправильно передавал его слова. А когда знаешь другой язык, как Путин, ты слышишь сказанное дважды. Он сначала слышит, что говорит Трамп, а потом переводит интерпретатор. Он может сравнить оба варианта, иметь больше времени, чтобы сформулировать ответ, — говорит эксперт.

Он заметил, что хотя Трамп не понимает русский и имеет меньше времени, — все равно обычно сразу говорит то, что первым приходит в голову.

— А Путин знает, как это делается. Я видел это на многих встречах с ним, начиная с первой в октябре 2001 года, вскоре после атаки 11 сентября, — добавил Джон Болтон.

