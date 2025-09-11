Народила йому тринадцяту дитину та подала до суду: що відомо про коханку Ілона Маска

Маск має тринадцяту дитину від блогерки Ешлі Сент Клер

Ілон Маск — відомий підприємець і мільярдер, який заснував компанії SpaceX, PayPal, Neuralink. Також він є генеральним директором і головою ради директорів Tesla Inc. Бізнесмен був одружений тричі і має 14 дітей.

У 2025 році блогерка і письменниця Ешлі Сент Клер розповіла, що таємно народила немовля від Маска. "Телеграф" розкаже, що відомо про жінку, і чим вона займається.

Що відомо про коханку Ілона Маска

У лютому 2025 року Ешлі Сент Клер повідомила, що стала матір'ю дитини Маска. За словами блогерки, вона розповіла цю новину, аби уникнути спекуляцій ЗМІ.

Ешлі Сент Клер народила дитину від Маска, скриншот її допису у соцмережі X

П’ять місяців тому я дала життя новій дитині у світі. Ілон Маск – батько. Раніше я не розголошувала це, аби зберегти конфіденційність і безпеку для нашої дитини, але останніми днями стало зрозуміло, що таблоїди мають намір втрутитися, незалежно від шкоди, яку це завдасть. Ешлі Сент Клер

Ешлі Сент Клер, фото з мережі

Ешлі попросила медіа дати їй спокій, аби "дитина росла в нормальному та безпечному середовищі". Також вона сказала, що не публікуватиме фото дитини від мільярдера. Сам Маск не коментував факт народження його 13-ї дитини.

Лідерка консервативної організації Women for America First Кайлі Кремер розповідала, чому Ешлі публічно повідомила про народження дитини від інвестора. Річ у тім, що жінка не отримала уваги від підприємця у День святого Валентина. Натомість цей день він провів із матір'ю своїх трьох дітей Шивон Зіліс.

Схоже, вона [Ешлі] не отримала бажаного, була емоційно вразливою й засмученою у День святого Валентина — тож вирішила влаштувати сцену на очах у всіх, сподіваючись, що її пожаліють як "жертву"… жертву впливового та багатого чоловіка. Кайлі Кремер

Шивон Зіліс і Ілон Маск, фото з мережі

Також Кремер вважає, що Сент Клер спеціально розповіла про дитину від Маска, аби привернути увагу журналістів. Вона зазначила, що жінка шантажує підприємця.

Ешлі буквально показала свою драму і покликала журналістів її зафіксувати. Ілон — глава DOGE. Якщо хтось справді запускає "медову пастку" чи намагається шантажувати впливового чоловіка, близького до президента Трампа, це вже стосується всіх нас. Кайлі Кремер

Представник Сент Клер Браян Глікліх розповідав, що вона веде перемовини з Маском про спільне виховання дитини. Сам інвестор не визнавав дитину і натякав, що Ешлі "підставила" його.

Незабаром жінка подала до суду на інвестора, аби встановити одноосібну опіку над їхнім спільним сином. Також Сент Клер говорила, що мільярдер намагається "заткнути їй рота" і дає менше коштів на дитину.

Ілон Маск істотно скоротив фінансову підтримку в односторонньому порядку. Він зробив це після того, як Ешлі була змушена звернутися до суду, оскільки він відмовився реагувати на її численні приватні спроби вирішити це питання без розголосу. Юристи Сент Клер

Маск з тринадцятою дитиною, фото з мережі

Сент-Клер розповідала, що її син був зачатий на острові Сен-Бартелемі. Маск не з'являвся на пологах і загалом бачився з сином лише тричі. Також інвестор писав Ешлі, що їй треба берегти себе, оскільки його можуть вбити. А ще було повідомлення, що Ешлі варто народити від нього "легіон дітей".

Повідомлення Сент Клер від Маска, скриншот з мережі

Зазначимо, що Сент Клер живе в Нью-Йорку. Вона є прихильницею президента США Дональда Трампа. Ешлі заснувала новинний сайт The Babylon Bee і написала книгу "Слони — не птахи".

Сент Клер живе у Нью-Йорку, фото з мережі

