Колишній Меланії Трамп зробив про неї несподівану заяву
Меланія планувала жити у Франції або Італії
Перша леді США Меланія Трамп, яка нещодавно відповіла на звинувачення у лицемірності, ніколи не хотіла жити в США. Таку думку висловив її колишній хлопець Юре Зорчич.
Зорчич мав стосунки з Меланією Кнавс (дівоче прізвище) у 90-х, коли вона ще жила в Словенії. Він розповідав, що був вражений її красою, пише Irish Star. Юре поділився, що вперше побачив Меланію під час прогулянки влітку, коли проїжджав повз на мотоциклі.
Вона була дуже елегантно вдягнена, а її поведінка — витончена. Вона була висока, з довгим волоссям, яке спадало на обличчя — я ледь бачив її очі. Такий стиль!.
Зорчич зізнався, що підійшов познайомитися до Кнавс і запросив її на каву. Відтоді між ними почалися стосунки. Юре зазначив, що Меланія хотіла жити в Італії або Франції та займатися моделінгом. Однак вона не планувала переїжджати до США.
Для мене це був певний шок, коли я її зустрів. Вона була дуже особливою — це правда. Вона хотіла жити за кордоном — в Італії, Франції і мати життя, пов’язане з модою. Я думаю, нам це навіть не спадало на думку тоді (про переїзд).
Зорчич розповів, що Меланія поїхала до США, оскільки мала пропозиції щодо роботи. Також він здивувався, що під час їхньої зустрічі в США у 2000 році вона спілкувалась з ним англійською. Дівчина розповіла, що передумала повертатися до Словенії.
Вона сказала мені, що отримала пропозицію від компанії з виробництва засобів для догляду за волоссям — мала знятися в рекламній кампанії, тому й поїхала. Я запитав її: "Ти забула, що ти словенка?". Подорожуючи між Нью-Йорком і Форт-Лодердейлом, вона відмовилася від ідеї повертатися до Словенії.
Колишній Меланії також додав, що 20 років тому ніхто не міг уявити, що вона мешкатиме у центрі Нью-Йорка: "Ніхто 20 років тому не повірив би, що вона житиме на вершині світу — на П’ятій авеню, у Trump Tower. Навіть вона сама не вірила!". Натомість зустріч Меланії з Трампом він назвав "долею".
