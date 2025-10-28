Колишній Меланії Трамп зробив про неї несподівану заяву

Меланія планувала жити у Франції або Італії

Перша леді США Меланія Трамп, яка нещодавно відповіла на звинувачення у лицемірності, ніколи не хотіла жити в США. Таку думку висловив її колишній хлопець Юре Зорчич.

Зорчич мав стосунки з Меланією Кнавс (дівоче прізвище) у 90-х, коли вона ще жила в Словенії. Він розповідав, що був вражений її красою, пише Irish Star. Юре поділився, що вперше побачив Меланію під час прогулянки влітку, коли проїжджав повз на мотоциклі.

Вона була дуже елегантно вдягнена, а її поведінка — витончена. Вона була висока, з довгим волоссям, яке спадало на обличчя — я ледь бачив її очі. Такий стиль!. Юре Зорчич

Меланія Трамп у 90-х, фото Getty Images

Зорчич зізнався, що підійшов познайомитися до Кнавс і запросив її на каву. Відтоді між ними почалися стосунки. Юре зазначив, що Меланія хотіла жити в Італії або Франції та займатися моделінгом. Однак вона не планувала переїжджати до США.

Для мене це був певний шок, коли я її зустрів. Вона була дуже особливою — це правда. Вона хотіла жити за кордоном — в Італії, Франції і мати життя, пов’язане з модою. Я думаю, нам це навіть не спадало на думку тоді (про переїзд). Юре Зорчич

Меланія Трамп не планувала еміграцію до США, фото Getty Images

Зорчич розповів, що Меланія поїхала до США, оскільки мала пропозиції щодо роботи. Також він здивувався, що під час їхньої зустрічі в США у 2000 році вона спілкувалась з ним англійською. Дівчина розповіла, що передумала повертатися до Словенії.

Вона сказала мені, що отримала пропозицію від компанії з виробництва засобів для догляду за волоссям — мала знятися в рекламній кампанії, тому й поїхала. Я запитав її: "Ти забула, що ти словенка?". Подорожуючи між Нью-Йорком і Форт-Лодердейлом, вона відмовилася від ідеї повертатися до Словенії. Юре Зорчич

Меланія Трамп поїхала до США на роботу, фото Getty Images

Колишній Меланії також додав, що 20 років тому ніхто не міг уявити, що вона мешкатиме у центрі Нью-Йорка: "Ніхто 20 років тому не повірив би, що вона житиме на вершині світу — на П’ятій авеню, у Trump Tower. Навіть вона сама не вірила!". Натомість зустріч Меланії з Трампом він назвав "долею".

