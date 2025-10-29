Укр

Белый дом "потролил" Джей Ди Венса: в сети показали его "костюм на Хэллоуин"

Наталья Дума
Новость обновлена 29 октября 2025, 14:31
Джей Ди Вэнс.

Вице-президента США подкололи за перепалку с Зеленским в Овальном кабинете

В США снова вспыхнула волна политического троллинга — на этот раз от самого Белого дома. В официальном аккаунте администрации опубликовали серию гелловинских "костюмов", на которых в сатирической форме изображены Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Чак Шумер и Хаким Джеффрис.

Что следует знать

  • Белый дом в соцсети X опубликовал сатирические "геловинские костюмы", высмеивающие известных американских политиков, включая Дональда Трампа, Джей Ди Венса, Чака Шумера и Хакима Джеффриса
  • "Костюм" Джей Ди Венса сопровождался шуткой по поводу его волос

Снимок выложил Официальный аккаунт White House в соцсети X. В частности, "костюм" вице-президента JD Vance сопровождал саркастическую надпись с намеком на его спор с президентом Украины. На "упаковке" этого наряда шутят: "Не входит в комплект – густые вьющиеся волосы Джей Ди".

"Костюм" Джей Ди Венса на Хэллоуин

Кроме того, в посту представили карикатурные версии самого Дональда Трампа, лидера демократов в Сенате Чака Шумера и лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриза, последнего изобразили в сомбреро.

Белый дом посмеялся и Венса
Фото: x.com/WhiteHouse

Автором идеи стал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг — бывший сотрудник UFC, присоединившийся к команде Трампа еще в 2016 году. Его стиль коммуникации считают саркастическим и даже "трамповским" — с использованием троллинга, иронии и провокационных постов.

Это не первый случай, когда политическая команда Трампа или его оппоненты используют искусственный интеллект и сатиру для создания вирусного контента. Ранее в аккаунтах Трампа публиковали сгенерированные изображения, где он предстает то супергероем, то Папой Римским, то пилотом, "атакующим протестующих".

Ранее Телеграф рассказывал, что Белый дом начал подготовку к Геловину и украсил здание традиционными праздничными декорациями. Однако среди американцев эта атмосфера вызывала больше "ужаса", чем восхищение.

