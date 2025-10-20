Навіть попри секс-скандал: чому Меланія Трамп не планує розлучатися із Трампом

Колишня прессекретарка Меланії розповіла, що думає про її шлюб із Трампом

Останнім часом у мережі з'являється все більше чуток про кризу у шлюбі Меланії та Дональда Трампів. Однак перша леді, ймовірно, не буде розлучатися з президентом США.

Таку думку висловила колишня прессекретарка та близька помічниця Меланії — Стефані Грішем, пише Irish Star. Вона зазначила, що дружина Трампа не збиралась йти від нього навіть попри скандали за його участю. Грішем зазначила, що Меланія розуміла, за кого виходить заміж, тож ніколи не мала наміру розлучатися із Трампом.

Вона знала, у що вплутується. Можливо, її турбувало, як це вплине на його майбутній імідж, але йти вона не збиралася. Стефані Грішем

Меланія і Дональд Трамп, фото Getty Images

Зокрема, Трампа звинувачували у фальсифікації записів перед виборами 2016 року, аби приховати певні історії з його життя. Йшлося про виплати акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс за мовчання щодо інтимного зв’язку. Політик заперечував звинувачення в романі та сексуальні стосунки з Деніелс. Суд призначив йому умовне звільнення без обмежень. Трамп уникнув штрафів і арешту, але його визнали винним.

Стормі Деніелс, фото Getty Images

Водночас Грішем вважає, що Меланія могла відчувати роздратування через історію з секс-скандалом, пов'язаним із її чоловіком: "Чи могла Меланія зараз злитися через те, що всі ці подробиці їхнього особистого життя стали публічними і це принизливо? Безперечно, на особистому рівні — так".

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен розповів, що Трамп не задумувався про те, як дружина може відреагувати на його можливу зраду. У той момент він був зосереджений на передвиборчій кампанії. Коен поцікавився у Трампа, чи може ця історія позначитися на його шлюбі із Меланією. Він відповів: "Не хвилюйся. Як думаєш, скільки я пробуду на ринку? Недовго". Коен вважав, що для Трампа це було частиною передвиборчої гри.

