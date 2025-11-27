Колишній військовий і не тільки. Що відомо про чоловіка, який відкрив вогонь по нацгвардійцях у Вашингтоні

ФБР розпочало розслідування стрілянини як можливого акту тероризму

У Вашингтоні громадянин Афганістану біля Білого дому вистрілив у двох нацгвардійців. Його затримали. Президент США Дональд Трамп вже прокоментував інцидент.

Що треба знати:

Стрілянина у Вашингтоні сталась 26 листопада ввечері

США вирішили зупинити на невизначений строк обробку імміграційних запитів громадян Афганістану

У стрілянині підозрюють громадянина Афганістану Рахманулла Лакамала

Як повідомляє NBC News, посилаючись на слова мера Вашингтона Мюріель Баузер, стрілець також був поранений під час нападу на нацгвардійців. Він наразі перебуває у лікарні і під вартою. Його мотив не розкривають. Стан поранених військових називають вкрай важким, але офіційно їх загибель не підтверджували.

Один з нацгвардійців, в якого стіляли. Скріншот з відео

Відомо, що після стрілянини в районі, де це сталось, оголошували локдаун. Недалеко звідти знаходиться "Вашингтонський аеропорт Рональда Рейгана". Він був закритий на прийняття рейсів. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало попереднє розслідування інциденту як можливого акту тероризму.

Місце злочину. Скріншот з відео

Що відомо про нападника

Рахманулла Лакамала, якого вважають стрільцем, приїхав до США після виведення американських військ з Афганістану у 2021 році. Минулого року він подав заявку на притулок, яка ще розглядається. Він проживав у Беллінгемі, штат Вашингтон, разом із дружиною та п'ятьма дітьми.

Рахманулл Лакамал, чоловік, який ймовірніше стріляв у нацгвардійців у США

За словами родича підозрюваного, він прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії разом з американськими спецпризначенцями.

Як відреагував на стрілянину Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що нацгвардійці "отримали вогнепальні поранення з близької відстані внаслідок жахливого нападу із засідки, що стався за кілька кроків від Білого дому".

"Цей огидний напад був актом зла, актом ненависті та актом терору. Це було злочином проти всієї нашої нації", – сказав президент.

Перекриті вулиці Вашингтона після стрілянини

Після цього нападу у Вашингтоні США призупинили розгляд заяв на імміграцію з Афганістану на невизначений строк, як цього вимагав Трамп.

"Тепер ми повинні переглянути кожного іноземця, який в'їхав до нашої країни з Афганістану при Байдені", — заявив голова Білого дому.

