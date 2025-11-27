Бывший военный и не только. Что известно о мужчине, который открыл огонь по нацгвардейцам в Вашингтоне
ФБР начало расследование стрельбы как возможного акта терроризма
В Вашингтоне гражданин Афганистана у Белого дома выстрелил в двух нацгвардейцев. Его задержали. Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал инцидент.
Что нужно знать:
- Стрельба в Вашингтоне произошла 26 ноября вечером
- США решили остановить на неопределенный срок обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана
- В стрельбе подозревают гражданина Афганистана Рахманулла Лакамала
Как сообщает NBC News, ссылаясь на слова мэра Вашингтона Мюриэль Баузер, стрелок также был ранен во время нападения на нацгвардейцев. Он находится в больнице и под стражей. Его мотив не раскрывают. Состояние раненых военных называют крайне тяжелым, но официально их гибель не подтверждалась.
Известно, что после стрельбы в районе, где это произошло, объявляли локдаун. Недалеко оттуда находится "Вашингтонский аэропорт Рональда Рейгана". Он был закрыт для принятия рейсов. Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к предварительному расследованию инцидента как возможного акта терроризма.
Что известно о нападающем
Рахманулла Лакамала, котрого считают стрелком, приехал в США после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. В прошлом году он подал заявку на убежище, ее еще рассматривают. Он проживал в Беллингеме, штат Вашингтон, вместе с женой и пятью детьми.
По словам родственника подозреваемого, он прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии вместе с американскими спецназовцами.
Как отреагировал на стрельбу Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что нацгвардейцы "получили огнестрельные ранения с близкого расстояния в результате ужасного нападения из засады, которое произошло в нескольких шагах от Белого дома".
"Это отвратительное нападение было актом зла, актом ненависти и актом террора. Это было преступлением против всей нашей нации", — сказал президент.
После этого нападения в Вашингтоне США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграцию из Афганистана на неопределенный срок, как этого потребовал Трамп.
"Теперь мы должны пересмотреть каждого въехавшего в нашу страну из Афганистана при Байдене иностранца", — заявил глава Белого дома.
