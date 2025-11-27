Бывший военный и не только. Что известно о мужчине, который открыл огонь по нацгвардейцам в Вашингтоне

ФБР начало расследование стрельбы как возможного акта терроризма

В Вашингтоне гражданин Афганистана у Белого дома выстрелил в двух нацгвардейцев. Его задержали. Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал инцидент.

Что нужно знать:

Стрельба в Вашингтоне произошла 26 ноября вечером

США решили остановить на неопределенный срок обработку иммиграционных запросов граждан Афганистана

В стрельбе подозревают гражданина Афганистана Рахманулла Лакамала

Как сообщает NBC News, ссылаясь на слова мэра Вашингтона Мюриэль Баузер, стрелок также был ранен во время нападения на нацгвардейцев. Он находится в больнице и под стражей. Его мотив не раскрывают. Состояние раненых военных называют крайне тяжелым, но официально их гибель не подтверждалась.

Известно, что после стрельбы в районе, где это произошло, объявляли локдаун. Недалеко оттуда находится "Вашингтонский аэропорт Рональда Рейгана". Он был закрыт для принятия рейсов. Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к предварительному расследованию инцидента как возможного акта терроризма.

Что известно о нападающем

Рахманулла Лакамала, котрого считают стрелком, приехал в США после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. В прошлом году он подал заявку на убежище, ее еще рассматривают. Он проживал в Беллингеме, штат Вашингтон, вместе с женой и пятью детьми.

По словам родственника подозреваемого, он прибыл в США в сентябре 2021 года после 10 лет службы в афганской армии вместе с американскими спецназовцами.

Как отреагировал на стрельбу Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что нацгвардейцы "получили огнестрельные ранения с близкого расстояния в результате ужасного нападения из засады, которое произошло в нескольких шагах от Белого дома".

"Это отвратительное нападение было актом зла, актом ненависти и актом террора. Это было преступлением против всей нашей нации", — сказал президент.

После этого нападения в Вашингтоне США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграцию из Афганистана на неопределенный срок, как этого потребовал Трамп.

"Теперь мы должны пересмотреть каждого въехавшего в нашу страну из Афганистана при Байдене иностранца", — заявил глава Белого дома.

