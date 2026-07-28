Невдалий грим: на нових фото Трампа з Зеленським помітні сліди від синця

Гематоми президента США неможливо повністю замаскувати

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На кадрі, зробленому під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у вівторок, 28 липня, в останнього явно проглядають погано замазані сліди синця на руці. Гематоми очільника Білого дому обговорюють уже не перший рік.

Відповідне фото опубліковано на офіційному Telegram-каналі Зеленського. На знімку видно вени, що здулися, на обох руках і темну пляму на лівій.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Telegram Зеленського

Чому у Трампа часто помічають синці на руках

Нагадаємо, величезну загадкову гематому на руці президента США обговорювали ще у лютому 2025 року. Причину її появи пояснила речниця Білого дому Керолайн Левітт, писали в NBC News. За її словами, Трамп просто надто багато працює і постійно тисне комусь руки.

Синяк на руці Трампа, помічений у лютому 2025 року. Фото: Getty Image

"Президент Трамп — людина з народу... Трамп має синці на руці, тому що він постійно працює і тисне руки щодня", — сказала Левітт.

У квітні того ж року експерти припустили, що синець на руці президента США може бути наслідком нещодавнього введення внутрішньовенного катетера.

У січні 2026 року американському лідеру довелося давати пояснення з цього приводу, оскільки громадяни почали хвилюватись про стан його здоров’я. В інтерв’ю The Wall Street Journal президент США розповів, що вже близько 25 років приймає великі дози аспірину. За його словами, саме через це на шкірі легко з’являються садна та гематоми.

Очільник Білого дому зазначив, що лікарі навіть радили йому зменшити дозування препарату, проте він відмовився. Трамп сказав, що не хоче нічого міняти, оскільки приймає його вже багато років.

"Я трохи забобонний. Кажуть, аспірин розріджує кров, а я не хочу, щоб через моє серце текла густа кров. Я хочу, щоб текла хороша рідка кров. Це має сенс?", — сказав Трамп.

Варто зазначити, що рукостискання, про які згадувала Левітт, можуть бути однією з причин виникнення синців у Дональда Трампа. Річ у тому, що глава Білого дому часом перетворює цю дипломатичну дію на справжній армреслінг.