У її організмі утворюється спирт: яка риба в Україні має незвичайний механізм виживання

Етиловий спирт виходить з організму через зябра у воду

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Золотий карась, який живе в Україні, здатний місяцями обходитися без кисню. Така особливість допомагає йому виживати взимку під кригою, коли запаси кисню у водоймі майже вичерпуються.

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Про незвичайне пристосування риби розповів у Threads автор акаунту @mikul.ekolog, який представляється екологом. За його поясненням, у таких умовах організм карася починає виробляти етиловий спирт.

Цей механізм пов’язаний із тим, як риба отримує енергію за нестачі кисню. Під час розщеплення вуглеводів без його участі утворюється молочна кислота, накопичення якої небезпечне для організму. Особливий обмін речовин карася дозволяє перетворювати продукти цього процесу на етанол і позбуватися їх, уникаючи надмірного закислення тканин.

Пережити тривалий період під льодом допомагає й холод. У риб температура тіла залежить від навколишньої води: з її охолодженням обмін речовин сповільнюється, а потреба в енергії зменшується. Для зимового виживання це означає ощадливіше використання внутрішніх запасів.

Карась перетворює продукти розщеплення вуглеводів на етанол Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Алкоголю в його крові буває більше, ніж дозволено водіям у багатьох країнах", – написав еколог.

Як повідомляв "Телеграф", скільки можна зберігати в холодильнику закриту вакуумну упаковку зі слабосолоною червоною рибою.