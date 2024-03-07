Друга платіжка за газ — скільки доведеться заплатити за доставку в березні

Залежно від регіону тарифи можуть відрізнятися в рази

В Україні оприлюднили тарифи на постачання та розподіл газу, які діятимуть у березні 2024 року. Вони відрізняються залежно від регіону та постачальника.

Тарифи газорозподільних компаній було опубліковано на порталі "Мінфін". Оплата за доставку є обов'язковою для всіх споживачів, навіть у випадку нульового споживання газу.

Варто зазначити, що найменше за доставку газу у березні заплатять клієнти наступних компаній:

ПАТ "Київгаз" – 0,384 гривні за кубічний метр;

"Газмережі", Харківська міська філія — 0,516 грн;

ПАТ "Кременчукгаз" — 0,552 грн;

"Газмережі", Черкаська філія — 0,684 грн.

Водночас найдорожче послуги з доставки газу обійдуться клієнтам таких компаній:

ТОВ "Газпостачсервіс" (Вінницька область) — 2,952 грн;

ТОВ "Спектргаз" (Львівська область) — 2,820 грн;

"Газмережі", Закарпатська філія — 2,388 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця опалювального сезону тарифи на газ в Україні не змінюватимуться. Проте цінники від газопостачальних компаній в рамках річних тарифних планів будуть відрізнятись.