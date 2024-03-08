Одразу 15 міст: українцям повідомили про можливе підвищення тарифів на воду

Тарифи можуть підвищити вже у квітні

Тарифи на водопостачання можуть змінитися в Україні найближчим часом. Передусім, йдеться про населені пункти на заході та у центрі України.

Проєкти постанов про запровадження нових розцінок на централізоване водопостачання та водовідведення для низки комунальних підприємств було опубліковано на сайті НКРЕКП.

У постановах йдеться про водоканали у Києві, Дніпрі, Черкасах, Нікополі, Хмельницькому, Вінниці, Рівному, Броварах, Ужгороді, Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях та Дрогобичі. Вже з квітня поточного року мешканці цих міст можуть почати сплачувати за воду більше.

Тарифи на водопостачання та водовідведення у кожному місті України різні. Тому і зростання тарифів прогнозується неоднорідним.

Так, за словами голови спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, ріст тарифу, залежно від населеного пункту, може становити від 20% до 60%.

"За оцінками ресурсу "Українська енергетика", якщо оприлюднені проєкти схвалять, плата для львів’ян з теперішніх 25,88 грн у квітні може збільшитися до 27,2, а в липні – до 30,29 грн за куб. Кияни платитимуть 46,8 грн за кубічний метр води. Це на 16 грн більше, ніж тепер. Мешканцям Вінниці, які сьогодні платять 25,62 грн за куб, з квітня, ймовірно, доведеться платити 35 грн, а з липня — 52 грн", — пише видання "Свобода".

Чому ростуть ціни на воду

Збільшення вартості електроенергії головна причина росту тарифів на воду. Українські водоканали мають величезні борги через ціни на електроенергію і не мають кошти для їх покриття. Крім того, за останні роки значно подорожчали хімікати, що необхідні для очищення води. Ще один фактор — масове звільнення кваліфікованих працівників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть зрости тарифи на газ. Наразі для більшості українців він становить 7,96 гривні за кубометр.