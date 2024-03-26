Ціна злетіла на 70 гривень: в Україні подорожчав популярний продукт, який купують багато хто

Цінник значно змінився лише за один місяць

До кінця березня в Україні підвищилися ціни на низку продуктів, серед яких виявилася і ковбаса. Стали відомі актуальні ціни у великих українських супермаркетах.

За даними порталу Мінфін, вартість деяких видів ковбаси зростає протягом декількох місяців. У той же час деякі види дешевшають. Йдеться в цьому випадку про копчену ковбасу.

Так, Ковбаса Алан Брауншвейзька сирокопчена зараз коштує покупцям у середньому по 829,37 гривні за один кілограм. Місяцем раніше вартість становила 760,65. Таким чином, з лютого до березня продукт подорожчав практично на 70 гривень.

Ковбаса Алан Брауншвейзька сирокопчена вагою 375 грамів зараз коштує 343,45. У лютому цінник на товар становив 292,57. Різниця в ціні – 52,88.

Ковбасу Глобине варено-копчену продають за ціною 261 грн за один кілограм. Місяцем раніше ціна товару становила 257,88. Так, за цей період ціна змінилася на 3,12.

Ковбаса Глобино салями варено-копчена у великих супермаркетах коштує 115,43 за 460 грамів. Минулого місяця ціна становила 104,98. Таким чином ковбаса подорожчала на 10,45.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у великих супермаркетах України навесні подешевшали курячі яйця. Стало відомо, за якими цінами їх зараз продають.