Ціна за тиждень впала на 12%: чому в Україні дешевшає один з головних продуктів

На ринку підвищується пропозиція

Ціни в Україні постійно коливаються і в середині березня здешевшання знову зазнала картопля. Експерти кажуть, що така ситуація відбулась через надходження великих партій нового врожаю з-за кордону.

Як повідомив проєкт EastFruit, за останній тиждень ціни на картоплю на українських ринках та в магазинах зменшилися в середньому на 12% і коливається від 14 до 20 грн за один кілограм. А от картопля, що надходить з Єгипту та Азербайджану, коштує у точках роздрібної торгівлі 25-30 грн/кг.

Фахівці зазначають, що на початку весни українські фермери намагаються якомога швидше розпродати залишки торішньої продукції, аби почати новий аграрний сезон. Тому на ринку прослідковується збільшення місцевої продукції як від фермерів, так і від невеличких приватних хазяйств. Вони зазначають, що хоча наразі на ринку наявна тільки стара картопля і її якість очікувано доволі невисока.

Згідно з даними моніторингу цін, попри сезонне здешевлення у 2024 році картопля коштує у 2,5 раза дорожче, ніж у березні минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, вартість якого головного продукту має збільшитись на Великдень.