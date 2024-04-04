Про їхні доходи ви не дізнаєтесь: у реєстрі НАЗК немає декларацій 11 нардепів, названо імена

У кожного з народних обранців своя причина

Станом на 4 квітня у публічному реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) немає декларацій 11 народних депутатів. Серед них троє підозрюваних у державній зраді ― Олександр Дубінський (колишній "слуга"), Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов (з забороненої партії ОПЗЖ), яких досі не позбавили депутатства.

Кампанія декларування за 2023 звітний період закінчилась 31 березня. Про це повідомляє "Чесно".

Хто не подав декларації у НАЗК

Чотири народних депутати не подали свої декларації. Один з них — колишній член провладної партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, який ще досі обіймає посаду заступника голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Не подали декларації також двоє членів ОПЗЖ, забороненої партії кума Путіна Віктора Медведчука. Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов, як і Дубінський, підозрюються в державній зраді.

Четвертим у цьому списку став мажоритарник з Черкащини, член групи "За майбутнє" Сергій Рудик. Ймовірно, неподання декларації пов’язано з несенням військової служби. ЗМІ пишуть, що Рудик став на захист Батьківщини у березні 2022 року.

Чиї декларації приховані

З відкритого доступу вилучені декларації сімох народних депутатів. Як йдеться у джерелі, у НАЗК зазначили, що документи, які були подані до Реєстру декларантами, стосовно яких застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

Перелік народних депутатів, відомості про доходи яких приховані:

Людмила Буймістер;

В’ячеслав Рубльов;

Софія Федина;

Євгеній Шевченко;

Валентина Короленко-Усова;

Святослав Юраш;

Лада Булах.

Доступ до електронних декларацій відкрили у грудні 2023 року. Проте доходи деяких нардепів не покажуть. Вони стануть доступними для суспільства лише після закінчення війни.

Нагадаємо, нещодавно була оприлюднена декларація президента Зеленського. У ній вказані доходи його родини за минулий рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко вніс зміни у декларацію, додавши інформацію про квартиру вартістю 6,2 мільйона гривень. На це його мотивувало розслідування журналістів. За ствердженням "Схем", у посадовця є ще незадеклароване майно.