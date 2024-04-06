Осталось меньше месяца: что нужно сделать, чтобы не потерять субсидию в мае

Есть категория лиц, которые должны подать документы заново

В Украине до 30 апреля продлится отопительный период получения субсидий. С 1 мая можно претендовать на назначение жилищной субсидии на неотапливаемый период.

В Пенсионном фонде напомнили, что субсидии будут рассчитываться на неотапливаемый период до 30 сентября. Большинство получателей их переназначат автоматически. Исключением является изменение имущественного положения или состава семьи – об этом нужно сообщить в ПФУ.

Обязательно повторно нужно обратиться за субсидией на неотапливаемый период тем, кому она была назначена на отопительный период в размере 0,00 грн. Таким людям субсидию назначат исключительно на основании обращения и предоставленных новых заявлений и деклараций.

Если подавать документы на субсидию с мая, учтут средний совокупный доход за месяцы с 3 и 4 кварталов 2023 года. Для пенсионеров учитывают выплату за март. В мае будет выплачена последняя субсидия отопительного периода — она будет меньше предыдущих из-за расчета продолжительности предоставления услуги отопления до 15 апреля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нельзя получать субсидию на два домовладения одновременно. Если вы переехали, необходимо пройти процедуру назначения снова и подать обновленные документы.