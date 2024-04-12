Внутрішнім переселенцям перестають сплачувати пенсії? Літні люди скаржаться на проблеми з виплатами

Один із механізмів перевірки даних пенсіонерів схоже дав збій

З кінця березня в Україні спостерігаються проблеми із виплатами пенсій для внутрішніх переселенців. Ті, хто пройшов фізичну ідентифікацію через Ощадбанк, не отримують виплати.

Перші скарги на це почали надходити наприкінці березня на форумі сайту Мінфіну. Відповідно до них виходило, що навіть проходження фізичної ідентифікації у державному Ощадбанку не гарантує виплату пенсії.

Скарги на проблему із виплатами пенсій

"Мама пройшла ідентифікацію в касі банку в лютому місяці (подивилася залишок у касі), зателефонували до ПФУ, де сказали, що Ощадбанк перестав надавати інформацію про ідентифікацію і нічого не відображається. Лише особисте звернення до ПФУ, де потрібно вистояти в черзі кілька годин 80 літньому пенсіонеру. Все для людей", — йдеться у повідомленні на форумі.

Наявність подібної проблеми "Телеграфу" підтвердив один із пенсіонерів з числа ВПО, уродженець Донецька Ігор, який ще у 2014-му році переїхав до столиці.

"25 березня ми з дружиною пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, проте 9 квітня пенсію я не отримав. Довелося вже особисто звертатися до Пенсійного фонду України, пройти чергу з внутрішніх переселенців, які прийшли відновити виплати. Як пояснили в ПФУ, після введення в дію механізму фізичної ідентифікації через "Дія", Ощадбанк перестав постачати дані, і виходить, що дані про мою фізичну ідентифікацію 25 березня до Пенсійного просто не надійшли. Пенсія ж за квітень буде виплачена не раніше травня", — розповів Ігор.

Згідно з чинним законодавством – Постановою Кабінету міністрів України №637 від 5 листопада 2014 року, для отримання пенсії раз на 6 місяців ВПО повинні проходити фізичну ідентифікацію одним із трьох способів:

особисто з’явитися до територіальних органів ПФУ;

прийти у відділення "Ощадбанку";

авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. підпис" ("Дія ID"), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Водночас, при проходженні фізичної ідентифікації в Ощадбанку, банківська установа зобов’язана надіслати дані до ПФУ до 25 числа, тому не виключено, що дані співрозмовника "Телеграфа" не дійшли до Пенсійного фонду.

"Телеграф" спробував отримати коментар про ситуацію, що склалася в ПФУ та "Ощадбанку", проте поки що безуспішно. Ми продовжуватимемо тримати ситуацію на контролі.

Тим часом у квітні пенсіонери, що продовжують працювати, зможуть отримати підвищену пенсію, але лише ті, хто офіційно працює не менше 24 місяців після настання пенсійного віку.