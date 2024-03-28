Споживачі можуть впливати на точність платіжок за газ: у "Нафтогазі" розповіли, як це робити

Українцям розповіли, до якого числа потрібно передавати показники за газ

Українці щомісяця мають вчасно передавати показники лічильників за газ, світло та воду. Зробити це можна як в онлайн-режимі, так і за номером телефонів операторів.

У "Нафтогазі" розповіли українцям, як зробити так, щоб дані у щомісячних платіжках були точними та не потрібно було переплачувати за послугу.

Впливати на точність рахунків за газ легко. Для цього споживачі мають своєчасно передавати свідчення газового лічильника. Робити це потрібно щомісяця до 5 числа включно. Тільки в такий спосіб споживачі платитимуть виключно за ті кубометри газу, які споживали.

Якщо не вчасно передати показники лічильника, то постачальник газу вкаже в платіжці середню суму, згідно з загальним розрахунком. У такому разі споживач не застрахований від переплати.

Також українцям нагадали, як швидко та зручно передати показники лічильника газу. Зробити це можна кількома способами:

Через власний кабінет на сайті;

Через прямий вхід на https://gas.ua/ru/indicators для швидкого подання без необхідності реєстрації;

Надсилання SMS на номер 4647;

Через чати у Viber або Telegram.

Також "Телеграф" розповідав про те, як правильно знімати свідчення лічильників води. Їх у квартирі може бути один чи два, що залежить від наявності централізованої гарячої води.