У Трускавці спіймали загадкову "чупакабру": ким виявилася істота, яка лякала містян (відео, фото)

Люди в соцмережах гадали, хто це може бути

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Зоозахисники в Трускавці врятували виснажену лисичку, яка лякала місцевих жителів своїм незвичним виглядом. Її прозвали "чупакаброю".

Відповідні кадри з диким звіром опублікував регіональний Telegram-канал.

"Наразі пухнасту гостю забрали до "Домівки врятованих тварин", де вона проходить ретельне медичне обстеження та відновлюється", – йдеться у повідомленні.

Кілька днів тому відео з дивним звіром у Facebook опублікувало Українське товариство мисливців і рибалок. Жителі Трускавця тоді припустили, що це легендарна "чупакабра", адже зовнішній вигляд тварини справді викликав подив та активне обговорення.

Інтернет-користувачі пропонували різни версії, що це за тварина:

хворий шакал

лисиця

собака, яка здичавіла.

"Через літню линьку, хвороби шкіри, виснаження чи особливий ракурс зйомки дикі тварини нерідко виглядають незвично, що й породжує легенди про "невідомих істот"", – йдеться у публікації.

Ймовірно, ту саму тварину нарешті врятували зоозахисники.

Нагадаємо, "Телеграф" опублікував курйозне відео з супермаркету "Маркетопт" у Кременчуці. Чоловік прийшов за покупками з незвичайним улюбленцем.