Робота в Києві для приїжджих: ТОП-5 вакансій з проживанням

Компанії обіцяють хороший заробіток

Війна в Україні змусила мільйони людей покинути свої домівки. Багато з них шукають прихистку та можливість працевлаштуватися в інших містах, зокрема в Києві. У столиці є багато вакансій, які пропонують не лише гідну зарплату, але й проживання.

"Телеграф" розглянув ТОП-5 вакансій для приїжджих.

Найчастіше шукають вантажників, зокрема на склад. Працівникам обіцяють від 19 до 25 тисяч гривень на місяць.

Також компанія пропонує допомогу з житлом. Робота підійде і для чоловіків, і для жінок.

Не менш популярною вакансією є охоронник. Компанії пропонують зручний графік та місце проживання.

На жаль, не вказують заробітну плату, але в середньому в Києві фахівці отримують близько 15-20 тисяч гривень на місяць.

Часто трапляється робота няні. Кандидатом обіцяють досить високу зарплатню — від 35 до 50 тисяч гривень.

Житло гарантоване. Проте така робота дуже відповідальна та потребує досвіду.

У столицю запрошують на роботу покоївок. Заробітна плата приблизно 10-15 тисяч гривень.

Оплата праці не дуже висока, але надають місце проживання. Також плюс цієї вакансії — беруть без досвіду роботи. Компанії обіцяють усьому навчити.

Також можна знайти вакансію касира-продавця, якому гарантують місце проживання. Платити за місяць обіцяють близько 18 тисяч гривень.

Досвіду роботи не вимагають. Пропонують гнучкий графік роботи.

Раніше "Телеграф" писав про ТОП-5 вакансій дистанційно. Все що вам потрібно, це мати ноутбук чи комп'ютер та стабільний інтернет.