Тривожна валіза - це ще не все: які документи мають бути для компенсації за житло

Підготовка до можливих негараздів допоможе мінімізувати наслідки

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Українці повинні мати тривожну валізку на випадок екстреної ситуації, яка може бути викликана російськими обстрілами. Не менш важливою є й тека з документами на право власності на житло, щоб мати змогу отримати компенсацію збитків.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Аптечка в підвалі — це ілюзія": що мешканці та голови ОСББ мають терміново зробити до чергової атаки РФ

У ДСНС пояснюють, що "тривожна (екстрена) валіза" – це узагальнене визначення набору речей, який необхідний кожній цивільній людині, щоб вижити у будь-якій екстремальній ситуації. Як мінімум, в ній повинен бути наступний перелік речей:

Документи (паспорт, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, свідоцтво; про народження, документи на власність, гроші);

Запас їжі та води на три дні;

Аптечка, в яку потрібно покласти необхідні медичні препарати, які вживаються щодня;

Записка для дитини-дошкільняти з прізвищем, іменем, по батькові, віком, адресою та телефонами батьків. Її кладуть у кишеню або пришивають до одягу.

Перед тим як покинути житло рятувальники радять перекрити газ, відключити електрику та воду, зачинити вікна і вентиляційні отвори. Не зайвим також буде мати вдома харчові продукти тривалого зберігання, питну та технічну воду.

Тривожна валіза

Також під рукою повинна бути тека документів для компенсації. У "Покроково" пояснили, що знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності, реквізити будь-якого гривневого рахунку та фото або відео пошкоджень. До цього додається акт пошкодження від ОСББ, ЖБК або керуючої компанії.

Заява на "єВідновлення" подається через "Дію" або ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг). Якщо право власності оформлене до 2013 року і його немає в електронному реєстрі, онлайн заяву подати не можна, тож до ЦНАПу варто звернутись якомога раніше. Комісія розглядає заяву до 30 календарних днів. Максимальна виплата становить 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч за приватний будинок. Вікна та ремонт варто оплачувати лише після надходження коштів компенсації, адже витрати, зроблені раніше, не відшкодовуються.

Перелік необхідних документів для відшкодування збитків

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка розкрила свій секрет чотирирічного виживання взимку без опалення та платіжок.