Автоматично отримають не всі. Хто може розраховувати на субсидію у грудні

Громадяни мають право на допомогу від держави

Деякі категорії громадян України мають право на допомогу з оплатою житлово-комунальних послуг. Вона призначається з моменту звернення до закінчення опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2024−2025 субсидії розраховуються з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року. Деякі категорії громадян отримають її автоматично.

Це стосується тих, кому було призначено субсидію на неопалювальний період 2024 року або нульову субсидію у літній період. Таким громадянам не потрібно додатково звертатися за виплатою.

У випадку подання заяви на отримання субсидії у грудні, вона буде призначена з цього ж місяця. Проте, якщо громадянин звернувся за її призначенням до 30 листопада, субсидію буде призначено з жовтня.

Окремо звертатись для отримання субсидії потрібно, якщо документи на призначення субсидії подаються вперше або у випадку, якщо призначення субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо).

Крім того, подавати заяву потрібно, якщо влітку була подана заява на припинення субсидії та громадяни не користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію. Також це треба робити, якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на дрова. Це інший вид субсидії для людей, які не мають іншого способу опалення окрім пічного.