Не заплутаються в налаштуваннях і зможуть слухати без світла: які радіо підійдуть пенсіонерам

Яке радіо краще обрати літнім людям

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Портативний радіоприймач стане корисним придбанням для людей старшого віку, які полюбляють слухати новини, музику та радіопередачі.

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Найзручнішими є моделі, що можуть працювати як від розетки, так і від батарейок чи акумулятора. Їх легко переносити, а слухати улюблені станції можна навіть під час відключень електроенергії, як пише "Телеграф".

Panasonic RF-2400DEG-K

Цей радіоприймач має аналогові діапазони AM і FM, телескопічну антену та великі механічні регулятори. Завдяки зрозумілому керуванню ним зручно користуватися людям, які не хочуть розбиратися у складних меню. Пристрій працює від чотирьох батарейок AA або від електромережі.

Ціни в українських магазинах:

Prom — 2095 грн;

ROZETKA — 2095 грн;

інша пропозиція — 1928 грн.

Аналогове налаштування та великі регулятори спрощують щоденне прослуховування

Retekess TR604

Модель підтримує AM/FM-діапазони та має великий динамік. Радіо можна використовувати як від батарейок, так і від електромережі, тому воно підійде для дому й ситуацій, коли немає доступу до розетки. Великий регулятор налаштування спрощує пошук улюблених станцій.

Ціна на Prom — 1550 грн.

Великий регулятор Retekess TR604 полегшує пошук улюблених радіостанцій

TechniSat Viola 2 DAB/FM

Цей приймач відрізняється від попередніх моделей підтримкою цифрового стандарту DAB+ поряд зі звичайним FM-радіо. Він має автоматичний пошук станцій та AUX-вхід для підключення зовнішніх аудіопристроїв. Це варіант для тих, хто хоче спробувати цифрове радіо, але перед купівлею варто перевірити, чи доступне покриття DAB+ у місцевості використання.

Ціна на Prom — 1480 грн.

TechniSat Viola 2 підтримує цифровий стандарт DAB+ і звичайне FM-радіо

Який радіоприймач обрати?

Для максимально простого користування варто придивитися до Panasonic RF-2400DEG-K із механічними регуляторами та зрозумілою шкалою. Retekess TR604 може зацікавити великим динаміком і можливістю живлення від батарейок, а TechniSat Viola 2 — підтримкою цифрового радіо.

Водночас перед купівлею варто уточнити комплектацію та тип елементів живлення: батарейки й акумулятори можуть не входити до набору.

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