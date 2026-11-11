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Не заплутаються в налаштуваннях і зможуть слухати без світла: які радіо підійдуть пенсіонерам

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Живлення від батарейок дає змогу слухати радіо навіть під час відключень електроенергії
Живлення від батарейок дає змогу слухати радіо навіть під час відключень електроенергії. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Яке радіо краще обрати літнім людям

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Портативний радіоприймач стане корисним придбанням для людей старшого віку, які полюбляють слухати новини, музику та радіопередачі.

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Найзручнішими є моделі, що можуть працювати як від розетки, так і від батарейок чи акумулятора. Їх легко переносити, а слухати улюблені станції можна навіть під час відключень електроенергії, як пише "Телеграф".

Panasonic RF-2400DEG-K

Цей радіоприймач має аналогові діапазони AM і FM, телескопічну антену та великі механічні регулятори. Завдяки зрозумілому керуванню ним зручно користуватися людям, які не хочуть розбиратися у складних меню. Пристрій працює від чотирьох батарейок AA або від електромережі.

Ціни в українських магазинах:

  • Prom — 2095 грн;
  • ROZETKA — 2095 грн;
  • інша пропозиція — 1928 грн.
Три картки товарів із чорними портативними радіоприймачами Panasonic і цінами в гривнях
Аналогове налаштування та великі регулятори спрощують щоденне прослуховування

Retekess TR604

Модель підтримує AM/FM-діапазони та має великий динамік. Радіо можна використовувати як від батарейок, так і від електромережі, тому воно підійде для дому й ситуацій, коли немає доступу до розетки. Великий регулятор налаштування спрощує пошук улюблених станцій.

Ціна на Prom — 1550 грн.

Чорний портативний радіоприймач Retekess TR604 із телескопічною антеною та ручкою
Великий регулятор Retekess TR604 полегшує пошук улюблених радіостанцій

TechniSat Viola 2 DAB/FM

Цей приймач відрізняється від попередніх моделей підтримкою цифрового стандарту DAB+ поряд зі звичайним FM-радіо. Він має автоматичний пошук станцій та AUX-вхід для підключення зовнішніх аудіопристроїв. Це варіант для тих, хто хоче спробувати цифрове радіо, але перед купівлею варто перевірити, чи доступне покриття DAB+ у місцевості використання.

Ціна на Prom — 1480 грн.

Білий портативний радіоприймач TechniSat Viola 2 із круглим динаміком і регулятором
TechniSat Viola 2 підтримує цифровий стандарт DAB+ і звичайне FM-радіо

Який радіоприймач обрати?

Для максимально простого користування варто придивитися до Panasonic RF-2400DEG-K із механічними регуляторами та зрозумілою шкалою. Retekess TR604 може зацікавити великим динаміком і можливістю живлення від батарейок, а TechniSat Viola 2 — підтримкою цифрового радіо.

Водночас перед купівлею варто уточнити комплектацію та тип елементів живлення: батарейки й акумулятори можуть не входити до набору.

Раніше "Телеграф" також писав, яку модель авто радять водіям поважного віку.

Теги:
#Радіо #Пенсіонер #Вибір