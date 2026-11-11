Не для краси: навіщо на рукаві сорочки маленький ґудзик над манжетою

Ґудзики на самій манжеті дозволяють підлаштувати її під обхват зап’ястя

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Маленький ґудзик вище основної застібки сорочки утримує розріз рукава закритим, щоб тканина біля манжети лежала охайно. Коли його розстебнути, нижня частина рукава розкривається ширше – так легше просунути кисть під час вдягання.

Як пояснює Charles Tyrwhitt, ця невелика застібка розташована між манжетою та кінцем розрізу й тримає його акуратно закритим. В англомовному описі конструкції сорочки її називають gauntlet button.

Розріз дає змогу розкрити рукав над вузькою манжетою, коли ви вдягаєте або знімаєте сорочку. Після застібання маленький ґудзик знову з’єднує краї тканини, тож отвір над зап’ястям не залишається відкритим.

Перед підкочуванням рукава варто розстебнути і манжету, і ґудзик над нею Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ця деталь важлива й для підкочування рукавів: Paul Fredrick рекомендує спочатку розстебнути і манжету, і ґудзик над нею. Тоді тканина має достатньо простору для згинання без натягування. Манжету відгортають один раз, далі складають рукав приблизно на таку саму ширину, розправляючи кожен згин, щоб підкат був рівним і не надто об’ємним.

Під час підкочування рукава кожен згин розправляють, щоб підкат був рівним Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", навіщо на спині сорочки пришита петелька.