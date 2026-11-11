Знають одиниці: яким колоритним словом українці називають наївну та незграбну людину

У коментарях його пов’язали зі Стецьком із п’єси "Сватання на Гончарівці"

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Словом "стицько" українці найчастіше називають недалеку, незграбну або наївну людину. Приводом розібратися в його значенні стало запитання в мережі: чи знайомий цей вислів іншим.

Українка Тетяна в Threads запропонувала поставити плюс тим, хто знає слово "стицько". У відповідях також з’явився варіант "Стецько".

"У нас кажуть СТЕЦЬКО. І завжди уявляю незграбного й трохи нетямущого, але доброзичливого і дещо наївного хлопця", – написала @sobakazara1970.

Один із коментарів додає до образу простака доброзичливість і наївність

Літературний зв’язок пояснив @gurbaoleksandr: Стецько – персонаж п’єси Григорія Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці", смішний і неповороткий сільський простак. Саме такий образ, за словами коментатора, мають на увазі, коли вживають це ім’я як характеристику. Користувачка @petrenko.2010 дала коротше тлумачення: "дурник".

Читачі пояснили значення слова через знайомого літературного героя

Стецька згадують як смішного й неповороткого сільського простака

"Нікому не казали: "Чого ти як стицько витріщився?"", – запитала @v.vlada.brows, навівши приклад уживання слова в повсякденному мовленні.

У побутовій репліці "стицько" характеризує людину, яка витріщилася на щось

Як повідомляв "Телеграф", слово "крайній" доречне для позначення кінця терміну або послідовності, але не завжди замінює "останній". Детальніше читайте в розборі вживання цих слів.