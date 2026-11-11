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Знають одиниці: яким колоритним словом українці називають наївну та незграбну людину

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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В одному з пояснень простодушність поєднується з доброзичливістю Новина оновлена 11 листопада 2026, 17:34
В одному з пояснень простодушність поєднується з доброзичливістю. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У коментарях його пов’язали зі Стецьком із п’єси "Сватання на Гончарівці"

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Словом "стицько" українці найчастіше називають недалеку, незграбну або наївну людину. Приводом розібратися в його значенні стало запитання в мережі: чи знайомий цей вислів іншим.

Українка Тетяна в Threads запропонувала поставити плюс тим, хто знає слово "стицько". У відповідях також з’явився варіант "Стецько".

"У нас кажуть СТЕЦЬКО. І завжди уявляю незграбного й трохи нетямущого, але доброзичливого і дещо наївного хлопця", – написала @sobakazara1970.

Коментарі olga_tokar і sobakazara1970 про слово "стицько" та відповіді авторки обговорення
Один із коментарів додає до образу простака доброзичливість і наївність

Літературний зв’язок пояснив @gurbaoleksandr: Стецько – персонаж п’єси Григорія Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці", смішний і неповороткий сільський простак. Саме такий образ, за словами коментатора, мають на увазі, коли вживають це ім’я як характеристику. Користувачка @petrenko.2010 дала коротше тлумачення: "дурник".

Коментарі в Threads зі згадкою про Стецька та п’єсу "Сватання на Гончарівці"
Читачі пояснили значення слова через знайомого літературного героя
Відповіді gurbaoleksandr, molkolana і klopotenko під обговоренням слова "стицько"
Стецька згадують як смішного й неповороткого сільського простака

"Нікому не казали: "Чого ти як стицько витріщився?"", – запитала @v.vlada.brows, навівши приклад уживання слова в повсякденному мовленні.

Коментар v.vlada.brows із запитанням про вислів "що ти як стицько вдівся?"
У побутовій репліці "стицько" характеризує людину, яка витріщилася на щось

Як повідомляв "Телеграф", слово "крайній" доречне для позначення кінця терміну або послідовності, але не завжди замінює "останній". Детальніше читайте в розборі вживання цих слів.

Теги:
#Українська мова #Слово #Григорій Квітка-Основ'яненко