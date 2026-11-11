Різниця лише в етикетці: ці цукерки продають з націнкою у понад 3 рази (фото)

У перерахунку на кілограм різниця в ціні становить 350 грн, стверджує автор порівняння

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Цукерки D.E.M.I. за 35 грн та батончики Chuvs за 9 грн порівняли за складом і смаком. За словами автора порівняння, обидва продукти виготовляє той самий виробник, а дорожчі солодощі вирізняються передусім пакуванням.

Про це написав користувач @grechka.dm у Threads. Зіставити солодощі він вирішив після підказок читачів під попереднім дописом про цукерки.

Що порівняли в цукерках за 9 і 35 гривень

Автор перевірив інформацію про виробника та склад на пакуваннях, а також скуштував обидва продукти. Результат він описав так:

"Минулого разу ви писали, що це – однаковий продукт, просто різне пакування. І виявилося, що так і є: виробник і склад – ідентичні. Смак – теж", – написав @grechka.dm.

Автору порівняння дешевший формат сподобався через кращий баланс складників

Дорожчий варіант має формат великої цукерки, який автор вважає гарнішим. У відповідях він також уточнив, що обидва продукти виготовляють у Кременчуці.

Цукерка Chuvs Джерело: grechka.dm

Цукерка D.E.M.I. Джерело: grechka.dm

"Боже, нікому не можна вірити. Навіть цукеркам", – написала @ira.mischuk.

"Просто ті, що справа, створені для того, аби ми проткнули нитку і повісили їх на ялинку", – @4679.aleks.

Яку відмінність помітили покупці

Користувачка @xadenlence розповіла, що теж придбала D.E.M.I. для порівняння. На її смак, солодощі виявилися однаковими, проте кількість фруктової начинки дещо відрізнялася.

"Я не вірила і купила демі, і перше враження, яке я озвучила чоловіку, – це те, що вони однакові, тільки в демі на пів міліметра більше мармеладки", – написала @xadenlence.

Автор допису погодився зі спостереженням про начинку. Водночас саме дешевший формат йому сподобався більше через співвідношення складників.

"Так, трохи більше. Але мені в батончиках сподобалося більше – так баланс кращий", – відповів @grechka.dm.

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