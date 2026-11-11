Різниця лише в етикетці: ці цукерки продають з націнкою у понад 3 рази (фото)
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У перерахунку на кілограм різниця в ціні становить 350 грн, стверджує автор порівняння
Цукерки D.E.M.I. за 35 грн та батончики Chuvs за 9 грн порівняли за складом і смаком. За словами автора порівняння, обидва продукти виготовляє той самий виробник, а дорожчі солодощі вирізняються передусім пакуванням.
Про це написав користувач @grechka.dm у Threads. Зіставити солодощі він вирішив після підказок читачів під попереднім дописом про цукерки.
Що порівняли в цукерках за 9 і 35 гривень
Автор перевірив інформацію про виробника та склад на пакуваннях, а також скуштував обидва продукти. Результат він описав так:
"Минулого разу ви писали, що це – однаковий продукт, просто різне пакування. І виявилося, що так і є: виробник і склад – ідентичні. Смак – теж", – написав @grechka.dm.
Дорожчий варіант має формат великої цукерки, який автор вважає гарнішим. У відповідях він також уточнив, що обидва продукти виготовляють у Кременчуці.
"Боже, нікому не можна вірити. Навіть цукеркам", – написала @ira.mischuk.
"Просто ті, що справа, створені для того, аби ми проткнули нитку і повісили їх на ялинку", – @4679.aleks.
Яку відмінність помітили покупці
Користувачка @xadenlence розповіла, що теж придбала D.E.M.I. для порівняння. На її смак, солодощі виявилися однаковими, проте кількість фруктової начинки дещо відрізнялася.
"Я не вірила і купила демі, і перше враження, яке я озвучила чоловіку, – це те, що вони однакові, тільки в демі на пів міліметра більше мармеладки", – написала @xadenlence.
Автор допису погодився зі спостереженням про начинку. Водночас саме дешевший формат йому сподобався більше через співвідношення складників.
"Так, трохи більше. Але мені в батончиках сподобалося більше – так баланс кращий", – відповів @grechka.dm.
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