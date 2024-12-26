"Нас мільйони": Ломаченко викликав захоплення у росіян, накинувшись на Єпіфанія (відео)

Знаменитий боксер перервав мовчання

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) продовжує захищати УПЦ. На цей раз боксер публічно розкритикував інтерв’ю глави ПЦУ — митрополита Єпіфанія.

Відповідний пост Loma опублікував на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що сторінка боксера у соцмережі недоступна для перегляду з України. Спортсмен прокоментував деякі тези глави ПЦУ.

"Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне!

— Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство?

Розділила та продовжує розділяти!

— Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем?

Ні, нас не одиниці, нас мільйони!

— Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно і спокійно без протистояння, бо ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт.

Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми!

— Але іноді служителі Московської Церкви фізично перешкоджають громадам повернути собі своє

Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви й фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми! Це все одно, що ви прийшли до людей у ​​будинок і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і ви силою заберете у них будинок!

— Висока свобода віросповідання?

Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ. Щиро віруючі християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква!

— Декілька людей проти переходу, а більшість за?

Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть!

— Інколи трапляються неприємні інциденти?

Не іноді, а у більшості віпадків, якщо не у всіх! Мир Усім", — написав Ломаченко.

Додамо, що росіяни із захопленням сприйняли слова боксера.

Нагадаємо, нещодавно в мережі пройшла чутка про те, що Ломаченко завершив кар’єру боксера. Однак це виявилося лише жартом.