Трійця в Україні у 2024 році: коли святкують, прикмети та заборони

Дата свята переходить і залежить від Великодня

Трійця належить до перехідних свят. Дата її святкування змінюється щороку, але прив'язана до святкування Великодня.

У православ'ї це свято також називають П'ятидесятниця. Це пов'язане з тим, що воно відзначається через 50 днів після Воскресіння Христового. Водночас у католицизмі його святкують через 57 днів.

Трійця завжди випадає на неділю. Великдень у 2024 році православні відзначали 5 травня. А православна Трійця 2024 буде 23 червня. Католики цього року святкуватимуть Трійцю 19 травня.

В Україні це свято також називають День святої Трійці, П'ятидесятниця, Зелене свято. У цей день відзначають єдність Бога-Отця, Сина і Святого Духа.

Цього дня у храмах та церквах відбуваються святкові літургії, читають молитви за померлими, а також прикрашають усі зеленими травами та гілками дерев, щоб відлякувати злих духів. Це можуть бути гілки клена, берези, верби, липи, квіти та трави (м’ята, меліса, чебрець). Також прикрашають віряни та свої будинки.

Що не можна робити цього дня

Заборонено займатися прибиранням будинку та працювати, а також працювати у полі та городі.

Не можна стригтися та займатися різними косметичними процедурами.

Під забороною плетіння, в’язання та вишивання.

Не можна купатися в річках та озерах, а також відвідувати ліс і тим паче рубати дерева.

Святкувати весілля – погана прикмета.

Заборонено сваритися, провокувати конфлікти, заздрити та ображатися.

Трійця у нашій країні є офіційним святом. тому цей день був неробочим. Але через те, що свято завжди відзначається в неділю, вихідний переносився на понеділок. Проте через воєнний стан додаткові дні відпочинку скасовуються.

Раніше, "Телеграф" писав, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Це рішення було продиктоване в тому числі церковно-політичною ситуацією в нашій країні, адже за юліанським календарем, яким раніше користувалися православні віряни України, живе РПЦ. Однак цього року святкування нашого Великодня збіглося в даті з відзначанням свята і в Росії.