Вихваляв Путіна і щохвилини перевзувався: які нісенітниці Арестович наговорив у інтерв'ю Собчак (головне)

Говорив про свої президентські амбіції та "діючі" умови миру

Колишній позаштатний радник голови ОП Олексій Арестович дав інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. У ньому він не тільки розповів, на що Україна "має піти" задля миру, а й не оминув свої політичні амбіції.

Що треба знати:

Арестович у 2022 році обіймав посаду радника голови Офісу президента

Він вважає себе патріотом України, хоча називав "українців фуфлом"

Арестович переконаний, що українці "підуть за ними" навіть попри абсурдні заяви

"Телеграф" зібрав головні заяви Арестовича з інтерв'ю Собчак. У ньому він наголосив, що навіть після публічного приниження українців, Арестович все одно претендує на посаду президента. Ба більше, не вбачає у своїх словах "Українці — ви фуфло" нічого критичного.

Головні заяви Арестовича:

Я поводжусь як аб'юзер лише щодо "професійних" українців, а не усього населення. У своїй скандальній заяві я просто пропустив це слово.

Я патріот України , як країни, але не держави та цього "ідеологічного проєкту". Я люблю Україну, люблю українців.

, як країни, але не держави та цього "ідеологічного проєкту". Наші стосунки з Залужним (ексголовком ЗСУ — ред.) тріснули. Ми політичні супротивники, хоча тривалий час були друзями.

Ми політичні супротивники, хоча тривалий час були друзями. Українські та російські народи воювати не повинні за жодних обставин. Тому цю війну слід закінчити і створити систему, за якої нова війна між Україною та Росією неможлива.

Я сильно критикував Зеленського ще до того як прийшов в Офіс. Але коли мені запропонували там роботу, я перестав критикувати, бо тепер вже працював у його команді.

ТЦК — це єдине, що утримує Україну від поразки Росії , а Росію — від захоплення значної частини територій. Тому проти бусифікації і немає мітингів.

, а Росію — від захоплення значної частини територій. Тому проти бусифікації і немає мітингів. Україна — ще не фашизм, але досить близька до нацизму.

Я хвалю Путіна, бо він кваліфікований гравець. Путін у гарній формі. Я не знаю жодного випадку, щоб він порушив домовленості. Він так само швидко перевзувається як і я.

Моя позиція — це шахова партія. Я не відкидаю варіанту, що люди знову мені повірять та підуть за мною як у 2022, коли почалась повномасштабна війна.

Я віддаю чотири області (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька — ред.) та Крим. І не визнаю їх російськими. Віддаю за угодою завершення війни.

Які території хоче віддати Арестович Росії

За словами Арестовича, завершення війни в Україні можливе за моделлю Корейського півострова, де між сторонами нібито існує "тривалий мир".

