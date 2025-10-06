Вихваляв Путіна і щохвилини перевзувався: які нісенітниці Арестович наговорив у інтерв'ю Собчак (головне)
Говорив про свої президентські амбіції та "діючі" умови миру
Колишній позаштатний радник голови ОП Олексій Арестович дав інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. У ньому він не тільки розповів, на що Україна "має піти" задля миру, а й не оминув свої політичні амбіції.
Що треба знати:
- Арестович у 2022 році обіймав посаду радника голови Офісу президента
- Він вважає себе патріотом України, хоча називав "українців фуфлом"
- Арестович переконаний, що українці "підуть за ними" навіть попри абсурдні заяви
"Телеграф" зібрав головні заяви Арестовича з інтерв'ю Собчак. У ньому він наголосив, що навіть після публічного приниження українців, Арестович все одно претендує на посаду президента. Ба більше, не вбачає у своїх словах "Українці — ви фуфло" нічого критичного.
Головні заяви Арестовича:
- Я поводжусь як аб'юзер лише щодо "професійних" українців, а не усього населення. У своїй скандальній заяві я просто пропустив це слово.
- Я патріот України, як країни, але не держави та цього "ідеологічного проєкту". Я люблю Україну, люблю українців.
- Наші стосунки з Залужним (ексголовком ЗСУ — ред.) тріснули. Ми політичні супротивники, хоча тривалий час були друзями.
- Українські та російські народи воювати не повинні за жодних обставин. Тому цю війну слід закінчити і створити систему, за якої нова війна між Україною та Росією неможлива.
- Я сильно критикував Зеленського ще до того як прийшов в Офіс. Але коли мені запропонували там роботу, я перестав критикувати, бо тепер вже працював у його команді.
- ТЦК — це єдине, що утримує Україну від поразки Росії, а Росію — від захоплення значної частини територій. Тому проти бусифікації і немає мітингів.
- Україна — ще не фашизм, але досить близька до нацизму.
- Я хвалю Путіна, бо він кваліфікований гравець. Путін у гарній формі. Я не знаю жодного випадку, щоб він порушив домовленості. Він так само швидко перевзувається як і я.
- Моя позиція — це шахова партія. Я не відкидаю варіанту, що люди знову мені повірять та підуть за мною як у 2022, коли почалась повномасштабна війна.
- Я віддаю чотири області (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька — ред.) та Крим. І не визнаю їх російськими. Віддаю за угодою завершення війни.
За словами Арестовича, завершення війни в Україні можливе за моделлю Корейського півострова, де між сторонами нібито існує "тривалий мир".
