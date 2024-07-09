Спіймати друга та посадити у "темницю": які дворові ігри були популярними серед радянських дітей (фото)
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Усі дворові ігри були дуже рухливими
Зараз комп’ютери, телефони та планшети є у кожній сім’ї і часто діти грають у ігри онлайн. Проте за радянських часів діти проводили час трохи інакше.
Особливою популярністю серед радянських дітей мали дворові ігри. "Телеграф" вирішив поділитися, як грала звичайна дитина в СРСР.
Які ігри були популярними серед дітей за радянських часів
Найрухливішою грою вважалися латки (салки). Правила дуже прості: один є латкою і має гнатися за іншими дітьми. Вони повинні тікати і не потрапити в латку — у цьому випадку вони самі будуть наздоганяти.
Чим більше у грі брало участі дітей, тим веселіше. Гра тривала доти, доки у гравців залишалися сили.
При грі у вибивного доводилося також багато рухатися. Правила прості: група дітей ділилася на вибивного та тих, кого треба було вибити. Перший ставав за кілька метрів від будь-якої стіни (огорожі, будинки, гаража) і тримав у руці м’яч.
Інші ставали біля стіни на певній відстані один від одного, але не більше метра. Вибивний мав потрапити по одному з учасників, а ті — ухилитися від нього. Той, по кому потрапили, сам ставав вибивним, міняючись із тими місцями.
Для гри в хованки потрібно вибрати того, хто шукає. Він повинен дати решті дітей сховатися, а потім їх шукати.
Однією з найпопулярніших радянських дворових ігор була гра у козаків-розбійників. Діти ділилися на дві команди – козаки та розбійники. Перші мали зловити других, і відправити їх у "темницю".
Ловили козаки розбійників за допомогою торкання — кого торкнулися, той і спійманий. Поки тримає за руку, розбійник не може бігти, але варто козаку позіхатися і хоч на секунду відпустити "розбійника" — й він уже втікав.
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