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Поймать друга и посадить в "темницу": какие дворовые игры были популярными среди советских детей (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Свое время советские дети проводили на улице
Свое время советские дети проводили на улице. Фото Pinterest

Все дворовые игры были очень подвижными

Сейчас компьютеры, телефоны и планшеты есть в каждой семье и часто дети играют в игры онлайн. Однако в советское время дети проводили время немного по-другому.

Особой популярностью среди советских детей пользовались дворовые игры. "Телеграф" решил поделиться, как играл обычный ребенок в СССР.

Какие игры были популярными среди детей в советское время

Самой подвижной игрой считались латки (салки). Правила очень просты: один является латкой и должен гнаться за другими детьми. Они должны убегать и не попасться латке — в этом случае они сами станут догоняющими.

Чем больше в игре принимало участия детей, тем был веселее. Игра длилась до тех пор, пока у игроков оставались силы.

При игре в выбивного также приходилось много двигаться. Правила просты: группа детей делилась на выбивного и на тех, кого нужно было выбить. Первый ставал в нескольких метрах от любой стены (забора, дома, гаража) и держал в руке мяч.

Остальные становились у стены на некотором расстоянии друг от друга, но не больше метра. Выбивной должен был мячом попасть по одному из участников, а те — уклониться от него. Тот, по ком попали, сам становился выбивным, меняясь с тем местами.

Для игры в прятки нужно выбрать ищущего. Он должен дать всем остальным детям спрятаться, а потом их искать.

Одной из самых популярных советских дворовых игр была игра в казаков-разбойников. Дети делились на две команды — казаки и разбойники. Первые должны были поймать вторых, и отправить их в "темницу".

Ловили казаки разбойников с помощью касания — кого коснулись, тот и пойман. Пока держит за руку, разбойник не может бежать, но стоит казаку зазеваться и хоть на секунду отпустить "добычу" —и он уже сбегал.

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#СССР #Игры