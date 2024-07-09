Символ вшанування військовополонених вимагає законодавчого закріплення — Юрій Гудименко

Молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" виступив з ініциативою

Проблема зниклих безвісти і полонених захисників повинна набувати суспільного розголосу та привертати увагу іноземних представництв. Молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко ініціює державну традицію вшанування українських бранців шляхом законодавчого закріплення прапору пам’яті.

Про це він повідомив під час експертного круглого столу в Укрінформі на тему: "Пам’ять про українських військовополонених та зниклих безвісти. Військові ритуали".

"Коли ми говоримо про зниклих безвісти, ми зачіпаємо, мабуть, єдину історію, яка буде тривати після війни. Адже питання військовополонених і зниклих безвісти може тривати десятиріччя. Створення традиції вшанування і постійного нагадування своїм громадянам і іноземцям про військовополонених має багатошарову складову. Держава повинна на єдиному символьному рівні показувати, що їй болить доля полонених, яких утримує агресор. Ми з моєю командою запропонували взяти за основу американську історію з чорним прапором, який висить як над Білим домом, так і над Конгресом, урядовими структурами", — ділиться Юрій Гудименко.

За словами військового, символьний підхід передає живу інформацію, яку іноземці можуть підхопити в Україні та транслювати у своїх країнах. Це потрібно, щоб питання звільнення українських бранців залишалось у фокусі уваги.

"Наразі дизайн відповідного прапора в процесі розробки. Надалі Кабінет Міністрів мав би створити комісію, відкрити конкурс і закріпити фінальний варіант. Я дуже вдячний всім причетним, які зацікавились і вносять пропозиції. Також відбувається нормальний двосторонній процес із залученням родин полонених. Це краще, ніж нав'язувати готовий варіант. Проєкт наразі перебуває в "сигнальному режимі" в гуманітарному комітеті Верховної Ради. Ми будемо продовжувати взаємодіяти з Українським інститутом національної пам'яті і з народними депутатами, щоб проєкт закону був винесений в зал, і прапор став частиною української символьної традиції", — підкреслив Гудименко.