Символ чествования военнопленных требует законодательного закрепления — Юрий Гудыменко

Младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" выступил с инициативой

Проблема пропавших без вести и пленных защитников должна приобретать общественную огласку и привлекать внимание иностранных представительств. Младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко инициирует государственную традицию чествования украинских пленников путем законодательного закрепления флага памяти.

Об этом он сообщил во время экспертного круглого стола в Укринформе на тему: "Память об украинских военнопленных и пропавших без вести. Военные ритуалы".

"Когда мы говорим о пропавших без вести, мы затрагиваем, пожалуй, единственную историю, которая будет продолжаться после войны. Ведь вопрос военнопленных и пропавших без вести может длиться десятилетия. Создание традиции чествования и постоянного напоминания своим гражданам и иностранцам о военнопленных имеет многослойную составляющую. Государство должно на едином символьном уровне показывать, что ему болит судьба пленных, которых удерживает агрессор. Мы с моей командой предложили взять за основу американскую историю с черным флагом, висящим как над Белым домом, так и над Конгрессом, правительственными структурами", — делится Юрий Гудыменко.

По словам военного, символьный подход передает живую информацию, которую иностранцы могут подхватить на Украине и транслировать в своих странах. Это нужно, чтобы вопрос освобождения украинских пленных оставался в фокусе внимания.

"В настоящее время дизайн соответствующего флага в процессе разработки. В дальнейшем Кабинет министров должен создать комиссию, открыть конкурс и закрепить финальный вариант. Я очень благодарен всем причастным, кто заинтересовался и вносит предложения. Также проходит нормальный двусторонний процесс с привлечением семей пленных. Это лучше, чем навязывать готовый вариант. Проект находится в "сигнальном режиме" в гуманитарном комитете Верховной Рады. Мы будем продолжать взаимодействовать с Украинским институтом национальной памяти и с народными депутатами, чтобы проект закона был вынесен в зал, и флаг стал частью украинской символьной традиции", — подчеркнул Гудыменко.