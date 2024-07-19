Згорів лічильник: куди звертатися і хто оплачуватиме встановлення нового

Компанія оплатить встановлення нового лічильника лише в одному випадку

Лічильники води та електроенергії можуть давати неправильні показання та виходити з ладу з різних причин, а це може призвести до додаткових витрат. Українцям розповіли, куди слід звертатись у таких випадках, щоб оперативно розв'язати проблему.

У ДТЕК зазначили, що швидке звернення дозволить запобігти необґрунтованим переплатам і уникнути подальших неполадок. Також у компанії назвали умову, за якої клієнту проведуть заміну пристрою безплатно.

Що робити, якщо згорів лічильник

Якщо споживач виявив, що лічильник вийшов з ладу, про цю проблему необхідно одразу повідомити ДТЕК. За адресою надішлють фахівців, які оглянуть пристрій, з’ясують причину зламання та проведуть заміну.

Як правило, якщо лічильник згорів, то зникає електрика, а також існує загроза короткого замикання, що може призвести до негативних наслідків. З цих причин реагувати потрібно швидко. Насамперед потрібно відключити подачу електроенергії до щитової. Але може бути й ситуація, коли світло не пропадатиме. Тут важливо враховувати нюанс, що продовжувати користуватися електрикою, якщо лічильник поламаний, не можна.

У ДПЕК зазначили, що ремонт лічильника мають проводити кваліфіковані спеціалісти, не потрібно самостійно займатися технічними процедурами. Якщо видимих пошкоджень на пристрої немає, але лічильник не працює, потрібно написати звернення до центру обслуговування клієнтів.

Новий пристрій повинні встановити клієнту протягом 5 днів. Якщо зламання сталося з вини споживача, компанія оплачує заміну лічильника. Якщо ж клієнт винен у поломці, тоді ремонт та заміна проводиться його коштом. Вартість розраховуватися індивідуально, багато залежить від ступеня пошкодження та моделі самого лічильника.

Раніше "Телеграф" писав, як подати показники лічильника води. Важливо це робити правильно, щоби не платити більше.