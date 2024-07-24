За це загрожує штраф: що категорично не можна робити із лічильником

Штраф може сягати 100 тисяч гривень

Недотримання певних правил використання побутових лічильників може призвести до штрафів для клієнтів. Щоб уникнути неприємностей, важливо суворо стежити за їх станом і своєчасно передавати показання.

"Телеграф" нагадав українцям, які маніпуляції не можна робити з побутовими лічильниками, щоби не нарватися на штраф. Варто це запам’ятати!

Що не можна робити з побутовими лічильниками

Споживачам необхідно не тільки проводити обов’язкову перевірку пристроїв у зазначені терміни, але й стежити за тим, щоб показання були правильними. Якщо не хочете отримати штраф, запам’ятайте, що не можна робити з газовим лічильником:

забороняється самостійно проводити врізання в газопровід без дозволу;

не можна самостійно відновлювати газопостачання, якщо його вимкнули;

не можна підключати самостійно газові прилади до внутрішньої мережі;

забороняється демонтувати лічильник та зривати з нього пломбу;

За подібні маніпуляції передбачені штрафні санкції, вони стартують від 850 гривень (за демонтаж пристрою) та можуть становити 100 тисяч (за зрив пломби). Тому краще не ризикувати й не втручатися у роботу побутового лічильника.

Щодо лічильників за воду, то не можна:

підключати точки подачі води в обхід лічильника;

забороняється демонтувати лічильник та зривати пломбу;

не можна встановлювати магніти на лічильники;

забороняється вмішуватись у роботу пристрою;

"Телеграф" писав раніше, який лічильник краще встановити, щоб платити за електроенергію вдвічі менше. Його встановлення, як кажуть у Yasno, окупиться вже за 1-2 роки.