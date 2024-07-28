"Ніколи не пробачимо": як Єфросиніна, Решетник, Jerry Heil та інші зірки відреагували на річницю теракту в Оленівці
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Зірки вшанували пам'ять вбитих росіянами військовополонених
У неділю, 28 липня 2024 року минуло два роки з теракту, який влаштували росіяни у виправній колонії в селища Оленівка Донецької області, цинічно вбивши українських військовополонених. Росіяни перевели бійців "Азову" в ангар, який підірвали вночі з 28 на 29 липня. Українські зірки не стали мовчати і стали закликати в соцмережах кричати на весь світ про жахливий теракт, скоєний вбивцями.
У різних містах України та світу в цей день проходять акції та молебні із вшанування пам’яті загиблих в Оленівці. Де і коли акція відбудеться у вашому місті, повідомили на сторінці "Спільнота Оленівки".
Як відреагували українські зірки на роковини трагедії в Оленівці
Леся Нікітюк
Телеведуча додала у сторіс допис зі сторінки "Азову" в Інстаграм. "Ми ніколи не пробачимо і не забудемо". Зірка також закликала підписників репостити собі цей допис.
Марія Єфросиніна
Волонтерка показала у соцмережах фото українських військовополонених і написала: "Російський полон вбиває" англійською мовою.
Григорій Решетник
Телеведучий закликав "кричати на увесь світ і вимагати покарання". Шоумен вшанував пам’ять загиблих в Оленівці.
Jerry Heil
Представниця України на Євробаченні 2024 написала довгий допис англійською, адже після конкурсу в неї велика кількість іноземної аудиторії. Співачка розповіла про цинічний теракт росіян.
Alyona Alyona
Представниця України на Євробаченні 2024 також додала допис зі сторінки "Азову" і написала англійською про жахливу трагедію.
Вирішили вшанувати пам’ять загиблих і розповісти світові про цинічний теракт вирішили також Володимир Дантес, Євгеній Янович, Олексій Дурнєв і Надя Дорофєєва. Вони поширили на своїх сторінках важливий допис.
Раніше "Телеграф" розповідав, як Фелікс Редька, Маша Єфросиніна та інші зірки відреагували на смерть Ірини Фаріон. Жінка вмерла у лікарні в п'ятницю, 19 липня, після вистрілу у скроню невідомим чоловіком біля її будинку.