"Ніколи не пробачимо": як Єфросиніна, Решетник, Jerry Heil та інші зірки відреагували на річницю теракту в Оленівці

Зірки вшанували пам'ять вбитих росіянами військовополонених

У неділю, 28 липня 2024 року минуло два роки з теракту, який влаштували росіяни у виправній колонії в селища Оленівка Донецької області, цинічно вбивши українських військовополонених. Росіяни перевели бійців "Азову" в ангар, який підірвали вночі з 28 на 29 липня. Українські зірки не стали мовчати і стали закликати в соцмережах кричати на весь світ про жахливий теракт, скоєний вбивцями.

У різних містах України та світу в цей день проходять акції та молебні із вшанування пам’яті загиблих в Оленівці. Де і коли акція відбудеться у вашому місті, повідомили на сторінці "Спільнота Оленівки".

Як відреагували українські зірки на роковини трагедії в Оленівці

Леся Нікітюк

Телеведуча додала у сторіс допис зі сторінки "Азову" в Інстаграм. "Ми ніколи не пробачимо і не забудемо". Зірка також закликала підписників репостити собі цей допис.

Марія Єфросиніна

Волонтерка показала у соцмережах фото українських військовополонених і написала: "Російський полон вбиває" англійською мовою.

Григорій Решетник

Телеведучий закликав "кричати на увесь світ і вимагати покарання". Шоумен вшанував пам’ять загиблих в Оленівці.

Jerry Heil

Представниця України на Євробаченні 2024 написала довгий допис англійською, адже після конкурсу в неї велика кількість іноземної аудиторії. Співачка розповіла про цинічний теракт росіян.

Alyona Alyona

Представниця України на Євробаченні 2024 також додала допис зі сторінки "Азову" і написала англійською про жахливу трагедію.

Вирішили вшанувати пам’ять загиблих і розповісти світові про цинічний теракт вирішили також Володимир Дантес, Євгеній Янович, Олексій Дурнєв і Надя Дорофєєва. Вони поширили на своїх сторінках важливий допис.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Фелікс Редька, Маша Єфросиніна та інші зірки відреагували на смерть Ірини Фаріон. Жінка вмерла у лікарні в п'ятницю, 19 липня, після вистрілу у скроню невідомим чоловіком біля її будинку.