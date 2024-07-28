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"Ніколи не пробачимо": як Єфросиніна, Решетник, Jerry Heil та інші зірки відреагували на річницю теракту в Оленівці

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Єфросиніна, Решетник та інші знаменитості закликають кричати про цинічний теракт на весь світ
Єфросиніна, Решетник та інші знаменитості закликають кричати про цинічний теракт на весь світ. Фото Колаж Телеграфу

Зірки вшанували пам'ять вбитих росіянами військовополонених

У неділю, 28 липня 2024 року минуло два роки з теракту, який влаштували росіяни у виправній колонії в селища Оленівка Донецької області, цинічно вбивши українських військовополонених. Росіяни перевели бійців "Азову" в ангар, який підірвали вночі з 28 на 29 липня. Українські зірки не стали мовчати і стали закликати в соцмережах кричати на весь світ про жахливий теракт, скоєний вбивцями.

У різних містах України та світу в цей день проходять акції та молебні із вшанування пам’яті загиблих в Оленівці. Де і коли акція відбудеться у вашому місті, повідомили на сторінці "Спільнота Оленівки".

Як відреагували українські зірки на роковини трагедії в Оленівці

Леся Нікітюк

Телеведуча додала у сторіс допис зі сторінки "Азову" в Інстаграм. "Ми ніколи не пробачимо і не забудемо". Зірка також закликала підписників репостити собі цей допис.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Марія Єфросиніна

Волонтерка показала у соцмережах фото українських військовополонених і написала: "Російський полон вбиває" англійською мовою.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Григорій Решетник

Телеведучий закликав "кричати на увесь світ і вимагати покарання". Шоумен вшанував пам’ять загиблих в Оленівці.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Jerry Heil

Представниця України на Євробаченні 2024 написала довгий допис англійською, адже після конкурсу в неї велика кількість іноземної аудиторії. Співачка розповіла про цинічний теракт росіян.

Фото: instagram.com/thejerryheil/

Alyona Alyona

Представниця України на Євробаченні 2024 також додала допис зі сторінки "Азову" і написала англійською про жахливу трагедію.

Фото:instagram.com/alyona.alyona.official

Вирішили вшанувати пам’ять загиблих і розповісти світові про цинічний теракт вирішили також Володимир Дантес, Євгеній Янович, Олексій Дурнєв і Надя Дорофєєва. Вони поширили на своїх сторінках важливий допис.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/aleksey_durnev/

Раніше "Телеграф" розповідав, як Фелікс Редька, Маша Єфросиніна та інші зірки відреагували на смерть Ірини Фаріон. Жінка вмерла у лікарні в п'ятницю, 19 липня, після вистрілу у скроню невідомим чоловіком біля її будинку.

Теги:
#Війна #Маша Єфросиніна #Надя Дорофєєва #Григорій Решетник