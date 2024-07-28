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"Никогда не простим": как Ефросинина, Решетник, Jerry Heil и другие звезды отреагировали на годовщину теракта в Еленовке

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Ефросинина, Решетник и другие знаменитости призывают кричать о циничном теракте на весь мир
Ефросинина, Решетник и другие знаменитости призывают кричать о циничном теракте на весь мир. Фото Колаж Телеграфу

Звезды почтили память убитых россиянами военнопленных

В воскресенье, 28 июля 2024 года, прошло два года из теракта, который устроили россияне в исправительной колонии у поселка Еленовка Донецкой области, цинично убив украинских военнопленных. Россияне перевели бойцов "Азова" в ангар, взорванный ночью с 28 на 29 июля. Украинские звезды не стали молчать и стали призывать в соцсетях кричать на весь мир об ужасном теракте, совершенном убийцами.

В разных городах Украины и мира в этот день проходят акции и молебны по случаю памяти погибших в Еленовке. Где и когда акция состоится в вашем городе, сообщили на странице "Сообщество Еленовки".

Как отреагировали украинские звезды на годовщину трагедии в Еленовке

Леся Никитюк

Телеведущая добавила в страницу сообщение со страницы "Азова" в Инстаграм. "Мы никогда не простим и не забудем". Звезда также призвала подписчиков репостить себе это сообщение.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Мария Ефросинина

Волонтер показала в соцсетях фото украинских военнопленных и написала: "Русский плен убивает" на английском языке.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Григорий Решетник

Телеведущий призвал "кричать на весь мир и потребовать наказания". Шоумен почтил память погибших в Еленовке.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Jerry Heil

Представительница Украины на Евровидении 2024 написала длинное сообщение на английском, ведь после конкурса у него большое количество иностранной аудитории. Певица рассказала о циничном теракте россиян.

Фото: instagram.com/thejerryheil/

Alyona Alyona

Представительница Украины на Евровидении 2024 года также добавила сообщение со страницы "Азова" и написала по-английски об ужасной трагедии.

Фото:instagram.com/alyona.alyona.official

Решили почтить память погибших и рассказать миру о циничном теракте решили также Владимир Дантес, Евгений Янович, Алексей Дурнев и Надя Дорофеева. Они распространили на своих страницах в целую запись.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/aleksey_durnev/

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Феликс Редька, Маша Ефросинина и другие звезды отреагировали на смерть Ирины Фарион. Женщина умерла в больнице в пятницу, 19 июля, после выстрела в висок неизвестным мужчиной возле ее дома.

Теги:
#Война #Маша Ефросинина #Надя Дорофеева #Григорий Решетник