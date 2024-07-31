У чому перевага smart-лічильника і чи може він "накрутити" зайве

Користувачам назвали основні переваги таких лічильників

Є різні види лічильників електроенергії, але останнім часом користувачі віддають перевагу "розумним" пристроям. Українцям розповіли, у чому основні переваги smart-лічильників та чи здатні вони "накрутити" зайве.

На ці питання відповіли на Facebook-сторінці енергетичної компанії "Могилів-Подільські ЕМ". Дізнайтеся, чи вигідно встановлювати на електроенергію smart-лічильники.

Чим smart-лічильники відрізняються від звичайних

"Розумні" лічильники виготовлені з електронних компонентів і не мають механічних рухомих частин. Серед інших вони відрізняються більшою функціональністю, тому що не тільки рахують електроенергію, яка споживається, але ще можуть передавати показання, вимірювати напругу та інші параметри мережі, передавати дані енергокомпаніям про аварійні ситуації в мережі та інше.

Користувачам розповіли, що smart-лічильники дозволяють економити, тому що рахують електроенергію за нічним тарифом, тобто з 23:00 до 7:00. Якщо в цей час включити бойлер або електродуховку, то ви зможете помітно зменшити рахунок.

Щобільше, пристрій самостійно передає в компанію обсяг спожитої електроенергії. За підсумками його показів постачальник електроенергії формує рахунок. Це зручно для клієнтів, які забувають передавати показання у вказаний термін.

Щодо питання, чи здатний smart-лічильник "накрутити" зайве, у компанії відповіли, що ні. Якщо навіть пристрій вийде з ладу, в більшості випадків можна отримати інформацію з його енергонезалежної пам’яті. А це дозволяє встановити точні показники та дату виходу з ладу лічильника.

Раніше Телеграф розповідав, як часто потрібно проводити перевірку лічильників на гарячу воду, і чому це важливо. Це дозволяє уникнути неточностей у розрахунках та запобігти можливим зламанням.