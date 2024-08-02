"Дія" не допомогла: українка розповіла про "три дні жахіття в чергах" заради папірця

Чому "Дія" не виправдовує очікувань пересічних громадян

Попри постійне розширення переліку документів, доступних в "Дії", реальний досвід користувачів часто виявляється далеким від ідеалу. Хоча основною метою платформи є саме зменшення бюрократичних бар'єрів, скорочення часу на отримання послуг.

Навіть після гучних обіцянок діджиталізації та прискорення бюрократичних процедур, українці досі постають перед труднощами при отриманні базових державних послуг. Нещодавній випадок, розповідь про який потрапила до Мережі, яскраво ілюструє розрив між рекламованими можливостями електронних сервісів та реальністю.

Українка, яка намагалася отримати підтвердження факту перебування у шлюбі з власним чоловіком, зіткнулася з низкою перешкод. Спочатку вона спробувала скористатися додатком "Дія", який позиціонується як зручний та швидкий спосіб отримання державних послуг. Однак після трьох днів марних спроб через постійні технічні помилки, вона була змушена звернутися безпосередньо до РАГСу.

Візит до державної установи перетворився на триденну епопею, сповнену черг та бюрократичних перепон. У підсумку, замість обіцяних 73 гривень через "Дію", жінка заплатила 535 гривень та витратила значно більше часу та нервів.

Як слушно зазначає адвокат Костянтин Коршун, цей випадок ставить під сумнів ефективність впровадження електронних державних послуг в Україні. Попри гасла "Дії" про "державу, що допомагає, а не заважає" та обіцянки перетворити державні послуги на зручний сервіс, реальність часто виявляється далекою від задекларованих цілей. Крім того, практика стягнення плати за інформацію з державних реєстрів викликає сумніви щодо справедливості такого підходу. Виникають питання і про доцільність багатомільярдних інвестицій у проєкт "Дія", якщо громадяни все ще змушені вдаватися до традиційних, ресурсозатратних методів отримання документів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лише кожна сьома заявка в "Дії" перетворилась на реальну заяву про відновлення. Головна проблема – у фінансування.