"Дия" не помогла: украинка рассказала о "трех днях ужасов в очередях" ради бумажки

Почему "Дия" не оправдывает ожиданий рядовых граждан

Несмотря на постоянное расширение перечня документов, доступных в "Дии", реальный опыт пользователей часто оказывается далеким от идеала. Хотя основной целью платформы заявлено уменьшение бюрократических барьеров и сокращение времени на получение услуг.

Даже после громких обещаний диджитализации и ускорения бюрократических процедур, украинцы до сих пор сталкиваются с трудностями при получении базовых государственных услуг. Недавний случай, рассказ о котором попал в Сеть, ярко иллюстрирует разрыв между рекламируемыми возможностями электронных сервисов и реальностью.

Украинка, пытавшаяся получить подтверждение факта вступления в брак с собственным мужем, столкнулась с рядом препятствий. Сначала она попыталась воспользоваться приложением "Дия", которое позиционируется как удобный и быстрый способ получения государственных услуг. Однако после трех дней бесполезных попыток из-за постоянных технических ошибок, она была вынуждена обратиться непосредственно в ЗАГС.

Визит в государственное учреждение превратился в трехдневную эпопею, полную очередей и бюрократических преград. В итоге, вместо обещанных 73 гривен через "Дию", женщина заплатила 535 гривен и потратила гораздо больше времени и нервов.

Как отмечает адвокат Константин Коршун, этот случай ставит под сомнение эффективность внедрения электронных государственных услуг в Украине. Несмотря на лозунги "Дии" о "помогающем, а не мешающем государстве" и обещании превратить государственные услуги в удобный сервис, реальность часто оказывается далекой от задекларированных целей. Кроме того, практика взимания платы за информацию из государственных реестров вызывает сомнения в справедливости такого подхода. Возникают вопросы и о целесообразности многомиллиардных инвестиций в проект "Дия", если граждане все еще вынуждены прибегать к традиционным, ресурсозатратным методам получения документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что только каждая седьмая заявка в "Действии" превратилась в реальное заявление о восстановлении. Главная проблема – в финансировании.