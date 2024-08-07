Коли потрібно проводити перевірку лічильників води та хто оплачує послугу

Процедура перевірки лічильників у нашій країні є обов’язковою

Українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показання лічильників, щоб уникнути неточностей у розрахунках за комунальні послуги. Але для коректної роботи пристрою важливо також періодично проводити його перевірку.

У Держпродспоживслужбі розповіли, як часто потрібно проводити цю процедуру. Також клієнтам відповіли, хто її сплачує.

Як часто потрібно перевіряти лічильники води в Україні та хто платить за послугу

У нашій країні процедура перевірки лічильників є обов’язковою, тому її не можна пропускати та ігнорувати, щоб не отримати штраф. Щодо лічильників водопостачання, то згідно із законодавством, процедуру необхідно проводити кожні чотири роки й дата перевірки має бути зазначена у паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача.

Оплачує перевірку, ремонт (демонтаж, транспортування та монтаж пристрою) власник квартири чи будинку, якщо інше не встановлено договором. Вартість перевірки (без розпломбування та демонтажу) становить 350-400 гривень.

Після перевірки споживач повинен отримати "Свідоцтво про відповідність приладу державним вимогам до вимірювальної техніки", а також акт про проведення перевірки. Там має бути вказаний номер пломби, показання лічильника та дата перевірки.

"Телеграф" писав раніше, куди звертатися, якщо згорів лічильник. Також клієнтам відповіли, хто оплачуватиме встановлення нового пристрою.